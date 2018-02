Improvisation: La LNI s’arrête à Moncton

Des improvisateurs acadiens se mesureront à des joueurs de la Ligue nationale d’improvisation (LNI) à Moncton, dans un spectacle unique en son genre.

La Ligue nationale d’improvisation qui se prépare à sillonner les routes du Canada s’arrêtera au Théâtre Capitol à Moncton, le 15 mars. C’est son seul arrêt au Nouveau-Brunswick. Salomé Corbo, Pier-Luc Funk, Frédéric Barbusci et Florence Longpré prendront part au spectacle. Cette formule à quatre improvisateurs leur permet de partir en tournée et de rejoindre un public qui ne peut pas se rendre à Montréal pour voir les matchs.

Ce sont tous des joueurs qui ont su se démarquer dans la LNI. Bien connu du public pour ses rôles au petit écran, Pierre-Luc Funk a remporté le trophée de la recrue de l’année et du joueur le plus étoilé. Salomé Corbo qui est de la distribution de la télésérie Unité 9 est l’une des plus grandes joueuses de l’histoire de la LNI. Florence Longpré a remporté le trophée Beaujeu (remis au joueur le plus étoilé ) en 2017. À la télévision, elle incarne Gaby Gravel dans Like-moi! et a interprété Coralie dans Mémoires vives. Quant à Frédéric Barbusci, il est l’improvisateur qui a obtenu le plus de trophées individuels de l’histoire de la LNI. Il a été aussi à la barre de nombreuses émissions télévisées.

Quatre improvisateurs acadiens, Samuel Chiasson, Robert Gauvin, Jean-Sébastien Levesque et André Roy, prendront part au spectacle le temps d’une période.

Créée par Robert Gravel et Yvon Leduc, la LNI a célébré son 40e anniversaire en 2017.