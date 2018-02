Mary Poppins prête à prendre son envol

Mary Poppins se prépare à prendre son envol au Théâtre Capitol à Moncton. Pour Mélanie LeBlanc qui incarne le rôle-titre de ce classique du théâtre musical qui a séduit plusieurs générations, c’est un beau défi, à la fois technique et artistique.

À moins de 24 heures de la première, la frénésie et la nervosité sont palpables dans les coulisses du théâtre.

Plus de 40 comédiens, chanteurs, danseurs, accompagnés de 16 musiciens de l’ensemble Tutta Musica, appuyés d’une équipe de production d’une vingtaine de techniciens s’affairent aux derniers préparatifs.

Avec ce spectacle arrive un lot de défis techniques qui requiert beaucoup d’adresse. Mélanie LeBlanc et la jeune Chloë Gaudet (Michael Banks) expliquent l’ampleur de cette troisième production musicale du Théâtre Capitol.

Le 23 février 2018. Une scène de la comédie musicale Mary Poppins lors de la générale. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

L’ensemble de la troupe, artistes professionnels et amateurs, répète depuis trois semaines au Capitol.

Celle qui incarne la plus féerique des nounous aurait certainement apprécié une semaine de plus de répétition. C’est que voler, danser, chanter et jouer la comédie en même temps n’est pas de tout repos, confie la comédienne.

«C’est assurément le plus gros spectacle qu’on a fait ici en terme de complexité. Il y a énormément de détails et beaucoup de techniques dans ce spectacle. Il y a des choses qui doivent sembler faciles sur scène, mais qui ne sont pas nécessairement faciles à manipuler», a exprimé l’interprète acadienne.

Il y a bien sûr les nombreuses chorégraphies sur scène, mais il y a aussi celles qui se déroulent derrière les rideaux afin que tout soit merveilleux pour public. Le niveau de complexité technique est élevé, soutiennent les artistes.

Contrairement aux autres productions présentées en 2016 et 2017, il y a beaucoup de danse et de magie.

Mélanie LeBlanc incarne une Mary Poppins un peu plus stricte que dans le film de Disney, reflétant ainsi l’esprit des romans. En fait, les concepteurs ont choisi de créer un amalgame entre les livres de P.L. Travers et le classique de Disney.

«C’est un beau cadeau et un bon défi d’incarner un personnage tout en essayant de réussir les choses techniques que j’ai à accomplir en même temps sur scène. Je prends plaisir à jouer Mary Poppins. On amène de la joie au monde. J’aime voler. Je dois dire que c’était un peu épeurant au début, mais il y a une équipe qui s’occupe du cordage de chaque côté de la scène. Le plus gros défi est de manipuler des objets pendant le vol. Il y a des numéros farfelus comme la chanson Superfragilistic avec plein de couleurs», a partagé Mélanie LeBlanc.

Espiègle Michael

Les comédiens et chanteurs répètent une scène de la comédie musicale Mary Poppins. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

La jeune Chloë Gaudet, âgée de 12 ans, qui était de la distribution des spectacles Oliver! et La mélodie du bonheur, campe le rôle du petit garçon Michael Banks. Un enfant espiègle qu’elle se plaît à jouer.

«Nous avons beaucoup plus d’accessoires qu’on manipule, de danses et des harmonies complexes. C’est un peu difficile à apprendre, mais une fois qu’on l’a, ça va bien», a exprimé l’artiste entre deux séances de répétition.

L’environnement visuel et les nombreuses projections permettront aussi au public d’entrer dans l’histoire.

Élève de 7e année à l’École Champlain, Chloë Gaudet chante depuis l’âge de 3 ans et fait partie de la chorale des Jeunes chanteurs d’Acadie. Elle adore la scène. Elle s’y sent très bien.

«Quand tu finis les numéros de danse, c’est vraiment bien parce que je me dis que c’était compliqué, mais que j’ai réussi à le faire devant des personnes. Ce sont des choses qu’on n’apprend pas à l’école», a ajouté la jeune comédienne.

Marshall Button signe la mise en scène, tandis qu’Antonio Delgado assure la direction musicale.

La première de Mary Poppins aura lieu samedi à 19h.

Par la suite, le spectacle sera présenté à dix reprises jusqu’au 4 mars.