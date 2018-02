La jeune élite musicale en tournée au Nouveau-Brunswick

Douze jeunes musiciens de la scène classique néo-brunswickoise parcourront les routes de la province afin de présenter la Tournée de la relève Nos as de la musique. Ce concert provincial organisé par les Jeunesses musicales Nouveau-Brunswick (JMNB) constitue une première dans l’histoire de l’organisme qui cherche à accroître les possibilités de rayonnement des artistes de la région.

Le projet de tournée qui mijote dans la tête des responsables des JMNB depuis quatre ans est né du concert gala que présente le Centre des Jeunesse musicales du Canada (JMC) à Dieppe, depuis quelques années. C’est un rêve qui se réalise, ont souligné les responsables de l’organisme. Le professeur et luthiste Michel Cardin, de Moncton, est convaincu que ce projet contribuera au rayonnement des artistes du Nouveau-Brunswick et de la musique classique.

«Quand les jeunes sont dans leur institution, ils ont une bonne expérience, mais ça reste à l’intérieur d’un cadre établi alors que là, ils pourront vivre une expérience comme s’ils étaient des professionnels même s’ils ne le sont pas encore vraiment», a expliqué le professeur qui a dévoilé les grandes lignes de ce projet musical provincial.

Selon Michel Cardin, les jeunes musiciens sont prêts pour ce genre de tournée et la qualité est au rendez-vous. Le concert mettra en valeur des étudiants en musique en fin d’étude et quelques anciens de l’Université de Moncton, ainsi que des étudiants de l’Université Mount Allison. La professeure de chant, Lisa Roy, soutient qu’il y a du talent au Nouveau-Brunswick qui mérite d’être entendu. Cette tournée viendra en quelque sorte valider ce qu’ils ont appris à l’université.

Titulaire d’une maîtrise en interprétation et pédagogie vocale de l’Université de Toronto, Jessie Guerrette – qui détient aussi un baccalauréat en musique de l’Université de Moncton et qui a chanté avec l’Atelier d’opéra – coordonne cette tournée. La soprano sera aussi de la distribution du concert.

«Quand j’ai entendu parler du projet, je me suis dit qu’il fallait que je mette mon grain de sel dans ce projet-là parce que quand j’étais étudiante à l’Université de Moncton, j’aurais aimé qu’il y ait une occasion comme ça. En ayant un projet à l’échelle provinciale, ça donne la chance aux musiciens qui sont excellents de se faire découvrir au niveau provincial et de leur donner ainsi peut-être un petit coup de pouce qui manque pour développer leur carrière future», a affirmé la chanteuse qui a ouvert une école de chant à Edmundston et une école de théâtre musical à Dégelis.

Les tournées des Jeunesses musicales du Canada mettent en vedette des artistes professionnels de l’ensemble du pays et pas nécessairement du Nouveau-Brunswick. Jessie Guerrette mentionne qu’il y a d’excellents artistes en musique classique dans la province.

«Il faut juste avoir des occasions comme celle-là pour qu’il puissent développer leur talent et peut-être un jour faire partie des tournées JMC.»

La sélection des musiciens en spectacle a été faite en collaboration avec les universités de Moncton et Mount Allison. Varié et énergique, le programme naviguera à travers différentes époques de la musique classique, tout en proposant aussi des compositions originales. Le guitariste Jonathan Roy de Moncton présentera deux de ses compositions.

«C’est une très bonne occasion pour se faire voir et présenter mes nouvelles pièces au public. C’est un peu comme toute carrière en musique, faire carrière en classique, c’est un peu difficile. Il faut avoir un autre emploi», a exprimé le guitariste.

Chant, guitare, percussion, cor français, piano, trompette et flûte seront à l’honneur dans la tournée. Jessie Guerrette précise que les artistes en spectacle recevront un cachet.

Événement annuel?

Avec un budget qui frôle les 18 000$, la tournée s’arrêtera dans six villes au Nouveau-Brunswick du 16 au 25 mars. Les organisateurs souhaitent en faire un événement annuel.

«Ce serait merveilleux d’avoir ça comme événement annuel. C’est le but. On souhaite que ça marche parce que cela n’a pas toujours été facile de trouver les fonds et d’identifier les bonnes dates et de coordonner tout ça», a partagé Michel Cardin.

Pour arriver à concrétiser le tout, l’organisme a fait appel à plusieurs partenaires financiers. Jessie Guerrette a été embauchée en octobre 2017 comme agente de développement afin d’assurer la coordination et le lien avec les Jeunesses musicales du Canada. Par le passé, les centres JMNB ne fonctionnaient qu’avec des bénévoles.

En plus de Jessie Guerrette et Jonathan Roy, la tournée mettra en vedette Naomi Ouellet, Jérémie Carrier, Christine Gollan, Nokomi Ouellet, Martine Jomphe, Kaye Clapeman, Sarah Sharp, Zoë LeBlanc, Justin Reid, Minae Masui et Morgan Reid. La jeune flûtiste Naomi Ford, lauréate du Festival de musique national 2017, complétera la distribution. Les centres de Caraquet, Dalhousie, Bathurst, Dieppe et Fredericton et Edmundston accueilleront cette tournée.