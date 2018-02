Le Festival Frye annonce quelques auteurs

Les responsables du Festival Frye ont commencé à dévoiler les noms des écrivains qui participeront au prochain festival du 21 au 28 avril.

Douze auteurs francophones et anglophones ont déjà été annoncés pour ce 19e rendez-vous littéraire bilingue du Grand Moncton. Parmi eux, on retrouve Gabriel Robichaud, Mathieu Lavoie, Amélie Panneton et le lauréat du Prix de l’Académie Frye, Éric Plamondon. Son livre Taqawana a gagné la faveur du jury de jeunes lecteurs. Il a remporté le deuxième débat et la ronde finale contre le livre Come, Thou Tortoise de Jessica Grant (gagnant de la première ronde). L’équipe du festival a invité Éric Plamondon au Festival pour un entretien littéraire avec le jury et le public et lui offrir sa statuette de Norrie.

L’Académie Frye est composée d’un jury d’élèves bilingues de la 9e à la 12e année qui ont lu et débattu quatre livres canadiens contemporains, deux en anglais et deux en français, afin de choisir le livre gagnant. Les livres en lice étaient: Le poids de la neige de Christian Guay-Poliquin, Come, Thou Tortoise de Jessica Grant, Taqawan d’Éric Plamondon et When the Saints de Sarah Mian.

D’ici au lancement de la programmation complète le 21 mars, le Festival continuera de dévoiler certains des auteurs invités.