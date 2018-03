Hert LeBlanc: trente années de passion

Le chanteur country Hert LeBlanc lance un nouvel album et prépare un spectacle afin de célébrer ses 30 ans de carrière musicale. Avec sa musique festive et ses chansons inspirées du quotidien, l’artiste de Bouctouche vise de nouveaux horizons, notamment du côté du Québec.

Après 30 ans, Hert LeBlanc a toujours cette flamme intense qui l’habite lorsqu’il monte sur scène. Quand on lui demande ce qu’il préfère de son métier, il répond tout de go, la scène, le public, les voyages et les rencontres.

«J’ai encore des papillons dans l’estomac quand je suis prêt à monter sur scène. Mon rêve est de juste continuer à faire ce que j’aime. C’est ma passion», a confié le chanteur.

Pour souligner cet anniversaire important, il a choisi d’offrir à ses admirateurs un disque enregistré en spectacle qui rassemble 18 chansons ayant marqué son parcours depuis plus de trois décennies. Live au Pays de la Sagouine a été enregistré lors du spectacle du 15 août 2016 sur l’Île-aux-Puces, devant plus de 2000 personnes. Ce 8e album en carrière est le premier tiré d’un spectacle.

«J’ai tout le temps été un amateur des albums live parce que ça montre comment ça sonne en spectacle. J’aime cette énergie-là. C’est la vérité. Ce que tu entends, c’est ça que tu vois», a exprimé le chanteur.

Pour cet enregistrement, il était accompagné des Rois du Gros Tyme ainsi que de trois autres musiciens. La sélection des chansons a été influencée par les demandes du public. Deux facettes se dégagent dans l’univers de Hert LeBlanc: le côté festif et les chansons d’amours brisés, plus poignantes.

«Ça vient de mon énergie personnelle. J’aime les chansons qui bougent et faire la fête, mais en même temps, quand je prends un recul, j’arrive avec des chansons plus slow qui vont chercher les émotions des gens. J’aime parler du vécu de tous les jours.»

Des 18 pièces choisies, une seule n’avait pas déjà été endisquée. Il s’agit de La lianne, une composition du musicien louisianais Hadley Castille, reprise par le groupe Suroît. Comme premier extrait, Hert LeBlanc a choisi Trop longtemps. Avec cet album, l’artiste espère percer davantage au Québec. Celui qui donne entre 30 et 40 spectacles par année vient de s’associer avec l’agente québécoise Véronique Labbé dans le but de percer davantage dans la province voisine.

De Bois Joli à ses débuts en solo en 2001 jusqu’à ce jour, le chanteur s’estime chanceux d’être encore aussi populaire après toutes ces années. Il vend des disques et les gens continuent d’assister à ses spectacles. Les amateurs de country achètent des albums, se réjouit-il.

«Les deux dernières années, j’ai donné plus de spectacles qu’avant. Quand on commence, on ne s’imagine pas qu’un jour on gagnera notre vie avec la musique parce qu’on fait de la musique parce qu’on aime ça. Je suis rendu à un niveau où je veux progresser encore davantage.»

Si Bouctouche a toutes les allures de capitale du country, il reste que Hert LeBlanc n’a pas grandi dans une famille de musiciens. Sa mère écoutait beaucoup de musique, mais à la maison, c’était le hockey qui primait.

«Chez nous, c’était tous des joueurs de hockey, mais moi je n’étais pas un bon joueur de hockey. Moi c’était la musique. Quand j’étais à l’école, j’ai joint une chorale et quand j’ai embarqué sur scène, j’ai su que c’est ce que je voulais faire.»

Dans le cadre de ce 30e anniversaire, Hert LeBlanc donnera un spectacle Célébrons 30 ans+ au Théâtre Capitol à Moncton, avec plusieurs invités. On retrouvera, entre autres, Véronique Labbé, Rhéal LeBlanc, Andy Bastarache et les frères Delhunty. Le spectacle sera présenté le 17 mars à 19h. Son album Live au Pays de la Sagouine sort vendredi.

Par ailleurs, le chanteur sera de retour cet été au Pays de la Sagouine pour une deuxième saison de la Terrasse à Hert.