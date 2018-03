Kent-Sud: Anne-Marie Sirois inaugure la galerie Marie-Hélène-Allain

L’exposition Rêve camouflé d’Anne-Marie Sirois inaugurera la galerie d’art du Centre culturel de Kent-Sud à Bouctouche qui porte dorénavant le nom de l’artiste Marie-Hélène Allain.

Pour l’artiste visuelle, illustratrice et cinéaste d’animation, Anne-Marie Sirois, c’est tout un honneur d’inaugurer cette galerie qui rend hommage au travail monumental de la sculptrice de Sainte-Marie-de-Kent.

«Marie-Hélène Allain est une des grandes sculptrices acadiennes et canadiennes. On ne peut pas parler de l’art acadien sans la mentionner. Il s’agit d’une des premières femmes artistes qui a réussi en Acadie. Je suis vraiment heureuse que la galerie porte ce nom-là, d’autant plus que c’est dans la région de Marie-Hélène Allain», a déclaré Anne-Marie Sirois.

Ce lieu d’exposition existe déjà depuis plusieurs années, mais la direction du centre a décidé de lui donner un nom qui reflète bien sa mission tout en mettant en lumière l’œuvre d’une grande artiste de la région. Le directeur du centre culturel, Daniel Castonguay, précise que le nom de Marie-Hélène Allain a été un choix unanime au sein du conseil d’administration.

«C’est une artiste de la région qui habite et œuvre dans la région et elle a aussi une reconnaissance au niveau provincial et international avec les Jeux de la Francophonie. Elle a des œuvres d’art publiques un peu partout et elle est encore présente et pertinente», a affirmé M. Castonguay.

Cette spécialiste de la pierre qui habite encore à Sainte-Marie-de-Kent expose régulièrement. Sa plus récente installation Imagerie de l’héritière est présentement en montre à la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen à Moncton. Marie-Hélène Allain fait partie des signataires qui ont fondé la Société culturelle Kent-Sud, il y a 40 ans.

«Au niveau de son travail – je ne suis pas le seul à le dire –, c’est de la grande qualité qu’elle fait et toute sa démarche est super intéressante. C’est une chercheuse. J’ai organisé plusieurs rencontres avec des artistes qui nous parlaient de leur processus de création. Elle est tout le temps là, elle prend des notes et elle échange avec les artistes. C’est quelqu’un qui est très présent pour nous», a poursuivi Daniel Castonguay.

Lors de l’inauguration, ils dévoileront une sculpture de l’artiste intitulée Résurgence. Il s’agit d’un don provenant de la collection privée de la comédienne Viola Léger. Réalisée au début des années 1990, cette sculpture de pierre et de bois qui représente un oiseau qui prend son envol sera exposée en permanence dans la galerie.

Réflexion visuelle sur la guerre

Le hasard a fait en sorte que l’ouverture de l’exposition Rêve de camouflage coïncide avec l’inauguration de la galerie. Le directeur estime qu’il y a un lien entre les deux artistes. Sur la liste des invitations personnelles de Marie-Hélène Allain, figurait le nom d’Anne-Marie Sirois.

Reconnue pour ses illustrations, ses films d’animation et ses sculptures de fer, l’artiste de Moncton propose cette fois-ci une installation qui invite le public à réfléchir sur les rêves des peuples qui vivent dans des zones de guerre. Elle raconte qu’elle a eu cette idée après avoir vu l’image d’une femme portant son bébé dans un châle sur son dos qui courait à travers les rafales de balles en Afghanistan.

«C’est assez horrifiant quand on pense à ça. Je me suis dit que si on transposait ça à la nord-américaine, ça serait une femme qui promène une poussette avec un enfant dedans. La poussette serait en tissu de camouflage, ainsi que l’enfant et probablement la femme. Elle se promènerait à travers les tirs. C’est sûr que c’est ironique.»

Elle s’est alors imaginé les désirs profonds des gens qui doivent se camoufler et se cacher pour survivre, en dehors du fait qu’ils souhaitent la paix et un retour à la vie normale. Elle a eu envie d’illustrer visuellement un rêve d’une personne prise à se cacher.

«J’ai choisi que son souhait soit d’aller en pique-nique avec sa famille. J’ai fait un pique-nique où tout est camouflé.»

L’installation comprend un filet de chasse symbolisant les fils barbelés, une poussette, une poupée et une nappe avec tous les éléments d’un pique-nique en plein air. Tout a été repeint en motif de camouflage ou recouvert d’un tissu semblable. De plus, elle invite les gens ayant vécu dans des zones de conflit à noter leur désir ou leur pensée sur un bout de papier qui sera épinglé sur le filet.

«J’aimerais que ça fasse réfléchir le public sur tous les individus qui sont privés de liberté. Il ne sont pas obligés de prendre ça pour du cash ce que j’expose, mais au moins, ils peuvent apporter leur propre réflexion. Ici, on se plaint souvent le ventre plein», a ajouté l’artiste qui présente son exposition jusqu’au 12 mai.

Plus d’une centaine de personnes sont attendues pour les deux événements qui se tiennent vendredi à compter de 17h au Centre culturel de Kent-Sud.