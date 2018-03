L’Acadie sera présente au Festival d’été de Québec

Les artistes acadiens prendront d’assaut le Festival d’été de Québec (FEQ) cet été. Les Hôtesses d’Hilaire se produiront sur la deuxième plus grosse scène de l’événement et un spectacle Québec-Acadie est également en gestation.

On ne sait pas encore quels artistes acadiens et québécois se partageront les planches et les détails seront divulgués dans les prochaines semaines.

Pour l’instant, il est seulement possible de savoir que le spectacle Québec-Acadie aura lieu sur la scène Loto-Québec le lundi 9 juillet, à 20h.

De leur côté, les Hôtesses d’Hilaire se produiront avant le groupe québécois Galaxie sur la scène Loto-Québec, le vendredi le 13 juillet, à 20h. De grosses pointures ont donné des prestations musicales sur cette scène par le passé, notamment The Cult, Robert Charlebois, Cypress Hill et Bad Religion.

«Ça va être le fun, il va y avoir plein de monde et c’est une belle heure aussi, et un vendredi soir», lance le chanteur des Hôtesses, Serge Brideau.

La formation travaille avec le même technicien de son que Galaxie et c’est eux qui ont insisté pour que les Hôtesses jouent avant leur spectacle.

«On a fait un show avec eux au Club Soda pour les 25 ans de CISM et ça avait vraiment bien été et on s’est super bien entendu», raconte Serge Brideau.

Le groupe donnera un autre spectacle en compagnie de Galaxie aux FrancoFolies de Montréal le 14 juin, au Métropolis.

Le FEQ se tiendra du 5 au 15 juillet.