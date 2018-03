Le Salon du livre d’Edmundston affiche ses couleurs

Les organisateurs du 33e Salon du livre d’Edmundston promettent aux mordus de lecture et aux simples curieux de leur en mettre plein la vue.

Ceux-ci ont dévoilé lundi les grandes lignes de la programmation de l’évènement qui se tiendra du 19 au 22 avril, à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.

Cette année, 126 auteurs seront du rendez-vous littéraire propice aux découvertes de toutes sortes.

Pas moins de 62 kiosques d’exposition seront aménagés sur le site dans le cadre de cette grande messe du livre.

Gabriel Robichaud, Stéphanie Lapointe, Anick Dumontet, Marthe Laverdière, Amélie Dubois et Tristan Malavoy figurent parmi la longue liste d’invités du 33e Salon du livre d’Edmundston.

Les organisateurs ont également prévu une place de choix pour plusieurs auteurs originaires du Nouveau-Brunswick qui seront aussi de la fête culturelle.

Marco Couturier, Cindy Roy, Marie-France Comeau, Yvon Lebreton, Camilien Roy et Sylvain Rivière ont ainsi confirmé leur présence à Edmundston le mois prochain.

Fidèle à la tradition, une pléiade d’activités va entourer l’édition 2018 du Salon du livre.

En plus des auteurs et éditeurs qui accueilleront le public aux nombreux kiosques, 21 conférences et 28 causeries sont prévues à l’horaire.

Des cafés-rencontres, des lancements, des tables rondes et différentes activités littéraires vont également agrémenter la programmation du Salon du livre d’Edmundston.

Les jeunes élèves du Nord-Ouest auront eux aussi droit à une panoplie de rencontres et d’activités sur le site du Salon et dans les différentes écoles de la région.

Plus de 5000 d’entre eux auront ainsi l’occasion d’assister à des ateliers d’auteurs qui se tiendront dans toutes les écoles du District scolaire francophone Nord-Ouest.

Une vingtaine d’auteurs seront ainsi en mission littéraire dans les nombreuses salles de classe des établissements scolaires.

Le Salon entend aussi faire un clin d’œil durant l’évènement à la maison d’édition La Grande Marée, qui célèbre cette année son 25e anniversaire.

Le 33e Salon du livre d’Edmundston ouvrira ses portes sur le coup de 18h, le jeudi 19 avril et se poursuivra jusqu’à dimanche après-midi.

Les organisateurs profiteront de cette ouverture pour dévoiler l’identité de l’auteur en résidence pour l’édition 2018 ainsi que le récipiendaire du prix annuel remis par le Salon.

L’admission au site ne coûte que 2$ pour les adultes et est gratuite pour les étudiants et les enfants. Des laissez-passer valables les quatre jours de l’évènement seront aussi en vente au coût de 5$.