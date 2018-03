Travis Cormier en première partie de Bon Jovi?

Le chanteur acadien Travis Cormier s’est hissé au premier rang d’un concours visant à choisir un artiste pour assurer la première partie de Bon Jovi à Montréal, les 4 et 5 avril.

Le groupe rock américain qui sera bientôt admis au Temple de la renommée du Rock & Roll montera sur la scène du Centre Bell dans la cadre de la tournée This House is not for sale.

Le promoteur du concert Evenko a lancé un concours visant à choisir un groupe ou un artiste pour assurer la première partie. Pour Travis Cormier, ce serait donc la chance d’une vie de partager la scène avec son idole.

Plus d’une cinquantaine d’artistes et groupes ont soumis leur candidature. Les artistes devaient soumettre une vidéo d’une prestation en direct d’une chanson originale. L’Acadien a choisi la pièce Acadie-Los Angeles composée par Éric Lapointe. Il avait interprété cette pièce lorsqu’il était finaliste à La Voix.

Bien connue en Acadie, la Montréalaise Rosa Laricchiuta, qui a vécu à Shediac pendant quelques années, a aussi soumis sa candidature à ce concours. Elle occupe le 10e rang dans les votes. Le public peut voter jusqu’au 28 mars à 23:59. Un jury évaluera les performances de chaque candidat en fonction de la créativité, de l’originalité et du divertissement. Le gagnant sera dévoilé par Evenko sur toutes ses plateformes numériques. Il aura droit à une prestation de 20 minutes en première partie de Bon Jovi, assortie d’une bourse de 500 $.