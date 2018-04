Bon Jovi: le rendez-vous de Travis Cormier est repoussé au 18 mai

Ce n’est que partie remise pour Travis Cormier qui devra attendre six semaines avant de réaliser son rêve. Le rockeur acadien a confirmé qu’il assurera la première partie du spectacle de Bon Jovi au Centre Bell à Montréal, même si le groupe a dû reporter les dates de ses concerts.

Le promoteur Evenko a annoncé mercredi que les membres de la formation américaine ont été affectés par une épidémie de grippe. Les spectacles qui devaient se tenir les 4 et 5 avril ont été remis au 18 et 19 mai. Travis Cormier sera sur la scène du Centre Bell en première partie de son groupe favori le 18 mai. Le lendemain, il donne un concert à Sherbrooke. Le chanteur qui a remporté haut la main le concours organisé par Evenko en récoltant le plus grand nombre de votes du public devait au départ se produire le 5 avril. En apprenant la nouvelle, il a dit comprendre tout à fait la situation.

«Ce sont des choses qui arrivent. Ce n’est pas grave, on va remettre le show et ça donnera aussi plus de temps pour pratiquer avec mon groupe et plus de temps au monde pour acheter les billets. C’était quand même à la dernière minute quand ils ont annoncé que je faisais sa première partie. Il y a beaucoup de gens qui auraient aimé être là, mais qui n’ont pas vraiment eu le temps de réserver cette soirée-là. Je me dis qu’on va passer une très belle soirée le 18 mai», a affirmé le chanteur en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

Accompagné de quatre musiciens, Travis Cormier interprétera pour la première fois les chansons de son nouvel album qui devrait paraître bientôt. Il estime qu’il s’agit de l’occasion idéale pour briser la glace et offrir ses compositions au public. Bien qu’il a collaboré avec plusieurs personnes de l’entourage de Jon Bon Jovi, il n’a jamais rencontré le leader du groupe en personne.

«Je pense que mon réalisateur lui a déjà parlé de moi et de mon projet. J’espère qu’il va se souvenir de ça. J’aimerais avoir ses commentaires sur mes chansons. Si je peux lui parler après le spectacle, ce serait cool d’avoir un petit peu de feedback sur les chansons», a-t-il ajouté.

Parmi ses chansons préférées de Bon Jovi, figure Wanted Dead or Alive, une pièce qu’il reprend en duo avec Éric Lapointe dans ses concerts.