En route vers le Tournoi de qualification provincial d’improvisation

Des joueurs des équipes de l'École secondaire Népisiguit et de la polyvalente Louis-J.-Robichaud lors du tournoi provincial de qualification 2017. - Gracieuseté

Dix équipes d’improvisation des écoles secondaires de la province tenteront de se classer pour le championnat provincial La Gougoune dorée. Le Tournoi de qualification provincial se déroule du 13 au 15 avril à l’école Aux quatre vents à Dalhousie. Des dix équipes inscrites, huit seront retenues pour le championnat provincial qui aura lieu à l’école Sainte-Anne à Fredericton en mai.

«La qualification est le plus gros tournoi de l’année en terme de participation, puisqu’il accueille toutes les équipes actives du réseau secondaire d’improvisation du Nouveau-Brunswick. Les joueurs ont la chance de faire de nouvelles rencontres et de tisser des liens serrés avec des gens de partout dans la province qui partagent la même passion», a déclaré la présidente d’Improvisation Nouveau-Brunswick, Andréanne Basque, par voie de communiqué.

Selon la directrice générale d’Improvisation Nouveau-Brunswick et organisatrice de l’événement, les équipes se préparent pour le tournoi depuis plusieurs mois, mais ils ne sont pas les seuls. Un tournoi de cette envergure demande plusieurs bénévoles (juges, arbitres, maîtres de cérémonie, statisticiens, etc.) et ce sont tous des gens de la communauté d’improvisation qui assument ces rôles.