Félix Basque revient en Acadie pour incarner son premier rôle

En quittant Tracadie pour poursuivre des études en art dramatique à Montréal, Félix Basque n’imaginait pas que son premier rôle dans un projet télévisuel d’envergure le ramènerait au Nouveau-Brunswick. Celui qui incarne le jeune Michel dans Conséquences estime qu’il s’agit d’un beau cadeau de la vie.

«En allant à Montréal, je ne pensais pas que mon premier contrat en sortant de l’école me ramènerait à Moncton. Ç’a été une belle surprise, ça me fait vraiment chaud au coeur et je suis content de revenir au Nouveau-Brunswick pour mon premier contrat. J’ai toujours voulu faire de la caméra, alors pour moi c’est un rêve qui se réalise», a déclaré Félix Basque.

Celui qui vient de terminer ses études en interprétation à l’Université du Québec à Montréal partagera l’écran avec Maude Cyr-Deschênes qui incarne dans cette série sa meilleure amie Nadia Robichaud. Cette jeune artiste d’Edmundston a joué notamment dans le théâtre musical La mélodie du bonheur mis en scène par Denise Filiatrault et le spectacle l’Acadie des terres et forêt en fête. Les deux acteurs qui en sont à leur première expérience sur un plateau de télévision sont fébriles à quelques jours du début de l’aventure. Selon la réalisatrice Emmanuelle Landry, la chimie entre les deux comédiens se ressent déjà.

«On dirait que j’ai l’impression de retourner à la maison. Tout le monde est chaleureux et authentique. Ils nous aiment même s’ils ne nous connaissent pas. Même si j’habite à Montréal, mon coeur reste en Acadie, ce qui fait que je suis bien ici», a confié Maude Cyr-Deschênes.

Son personnage qui étudie en chant jazz à l’université est une jeune fille passionnée, enjouée et énergique. Elle lui ressemble un peu puisque l’actrice fait également des études en jazz et en composition au Cégep Saint-Laurent à Montréal. Les acteurs qualifient le scénario de Gracia Couturier, d’actuel, d’une grande finesse avec une dose d’ambiguïté qui permet plusieurs revirements de situation.

«Quand j’ai lu le scénario, j’étais vraiment surpris de voir où ça s’en allait. C’est cool de voir une production comme ça en Acadie parce que ce genre d’histoire peut arriver partout. Ça veut dire qu’on donne de la liberté de création en Acadie. Une série produite ici n’est pas obligée de tourner autour des clichés acadiens», a commenté Félix Basque.

Le retour d’Isabelle Cyr à l’écran

La dernière fois qu’Isabelle Cyr a joué dans une série dramatique, c’était il y a presque 15 ans dans Nos étés. Le rôle d’Élizabeth, la mère de Michel et psychologue de profession, lui plaît beaucoup.

«Je m’étais toujours promis que si un jour je revenais à la télévision, ce serait pour un projet qui m’intéresse vraiment par rapport aux personnages et au propos, et là, je suis comblée. Je suis émue parce qu’en plus, c’est chez nous», a commenté l’actrice et musicienne acadienne.

Le scénario est nuancé, très réaliste et les personnages sont riches et complexes comme dans la vie, estime l’actrice.

«C’est un scénario pour un acteur qui est merveilleux à développer et à travailler parce que justement, on n’est pas dans des stéréotypes. On est vraiment dans un type de personnage qui évolue dans la vie.»

Selon elle, le propos de Conséquences est tout à fait pertinent dans l’époque actuelle puisqu’il traite du respect, de situations délicates amoureuses, de relation sexuelle et de comment les parents doivent s’adapter aux nouvelles générations et perceptions de la sexualité.