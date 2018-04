Le Sage et le Fou de Michel Thériault accueilli chaleureusement par le public

Michel Thériault a lancé son album Le Sage et Le Fou à la Salle Empress à Moncton. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Avec son chapeau de clown, guitare à la main et sourire en coin, l’auteur-compositeur-interprète Michel Thériault a offert, jeudi, à Moncton, un survol de son nouvel album double Le Sage et le Fou qui révèle les deux faces de sa créativité musicale.

L’artiste au visage rieur navigue entre l’humour et les textes engagés et touchants comme l’émouvante Elle n’a plus 20 ans ou encore Cri de terre qui reprend les vers d’ouverture du célèbre poème de Raymond Guy LeBlanc. Le chanteur a salué le poète qui lui a permis d’emprunter ces vers magnifiques pour broder une chanson.

Plus d’une centaine de personnes se sont déplacées à la Salle Empress pour découvrir les 6e et 7e albums du chanteur pop moutarde. Il a reçu de vibrants applaudissements.

«Je suis fébrile, content du disque et d’avoir avec moi mes deux collaborateurs, George Belliveau et Jesse Mea», a confié l’artiste en entrevue avec de monter sur scène.

Trois mois après avoir sorti en version numérique le premier volet Le Fou, il arrive avec Le Sage qui complète le tout. Si ce deuxième volet offre des pièces un peu plus sérieuses, il reste qu’il n’est pas tellement plus sage que le Fou. L’ironie fait partie de l’univers du chanteur, comme en témoigne la chanson Quiss qui care qui donne le coup d’envoi au deuxième disque.

Vingt chansons et cinq présentations composent l’ensemble du projet, dont la moitié a été enregistrée en spectacle au studio La Classe à Memramcook. Le réalisateur George Belliveau a souligné le plaisir qu’il a eu à travailler avec Michel Thériault.

«C’est un album assez différent de ce qu’on a entendu auparavant au niveau sonore. L’album s’écoute comme un livre du début à la fin», a mentionné George Belliveau.

Le chanteur délaisse un peu les couleurs rocks et la guitare électrique de son cinquième opus Tout est marketing, pour s’appuyer davantage sur le piano, les ballades et des orchestrations un peu plus épurées.

«Peut-être que je m’assagis un tout petit peu, mais je ne suis pas sûr parce que je pense que je demeure un vieux rockeur.»

L’auteur-compositeur-interprète qui évolue dans le paysage musical acadien depuis une trentaine d’années a choisi un mélange de chansons inédites récentes et d’autres qu’il traîne dans ses valises depuis longtemps. J’ai peur qui exprime ses craintes face à l’avenir de la planète et de la société moderne a été écrite, il y a très longtemps.

«Malheureusement, elle est encore très d’actualité. J’ai juste modifié quelques vers et j’ai ajouté du Donald Trump dedans pour l’actualiser.»

Lors du lancement à Moncton, il a offert six chansons de ses deux disques en commençant par M’avez-vous vu nu pour terminer avec Son mari était parti. Chris Wheaton est monté sur la scène afin de prêter sa voix sur une chanson. Avec la fin annoncée du disque physique, Michel Thériault a été encouragé par la directrice artistique du projet, Carol Doucet de Le Grenier Musique, à sortir les deux albums en même temps.

De plus, cela reflète bien l’univers du chanteur.

«Je ne veux pas être identifié à un chanteur humoriste seulement. J’aime faire des spectacles où il y a une bonne partie d’humour dans la soirée, mais il y a aussi d’autres moments plus touchants qui nous amènent dans d’autres émotions.»

Trois autres lancements sont prévus au Nouveau-Brunswick au cours des prochains jours, notamment à la Boulangerie Grains de folie à Caraquet ce vendredi à 17h, au Bistro Coeur d’Artishow à Petit-Rocher samedi à 17h et au Studio 65 à Madran samedi à 20h.