C’est parti pour le Festival Frye

Avec des textes inédits livrés de façon théâtrale, la nouvelle poète flyée Monica Bolduc a donné le coup d’envoi du 19e Festival Frye qui accueille 34 écrivains de divers horizons. Ceux-ci partageront leurs univers littéraires avec les lecteurs à travers 54 activités.

Chaque printemps, la grande région de Moncton passe en mode littéraire au grand bonheur des amoureux des livres. Le seul festival littéraire international bilingue au Canada reçoit cette année des écrivains des Maritimes, du Canada, de la France et de la Lettonie, ainsi qu’une délégation de la Suède.

«Tout comme l’écrivaine Dominique Demers qui prononcera cette année la Conférence Maillet-Frye, nous sommes persuadés qu’avec 26 lettres nous pouvons changer le monde», a déclaré la présidente du festival, Suzanne Cyr, avec enthousiasme, devant la foule rassemblée à l’Hôtel de Ville de Moncton vendredi.

Selon celle-ci, le festival qui se déroule jusqu’au 28 avril s’annonce très bien avec une pléiade d’auteurs exceptionnels. Le volet jeunesse comprend plus de 100 visites scolaires dans 53 écoles de la province. Ce sont 200 classes qui auront la chance de rencontrer des auteurs en chair et en os.

«Je pense que toutes nos actions au Festival Frye sont motivées par notre désir de créer une société ou la lecture et l’écriture sont des valeurs importantes. On veut partager le goût de la lecture et de l’écriture auprès de toute notre communauté», a poursuivi Mme Cyr, convaincue de l’importance d’un événement comme le Festival Frye pour créer une société plus inclusive et tolérante.

Lors de l’ouverture, Monica Bolduc s’est dite honorée, excitée et angoissée.

«Ce que je trouve magnifique de ça, mais ce qui est aussi très épeurant, c’est que j’ai la liberté artistique totale, chose que je n’ai jamais eue par le passé. Je suis laissée à moi-même et je fais ce que je veux. C’est vraiment le fun, mais c’est aussi un énorme défi», a commenté la poète qui parcourra la plupart des activités du festival.

Accompagnée en musique par Sébastien Michaud et Denis Surette, Monica Bolduc est apparue vêtue d’une combinaison jaune afin de livrer quelques poèmes en français et un premier texte dans la langue de Shakespeare. Elle a voulu ainsi souligner la nature bilingue du festival.

«Les poèmes français sont des poèmes qui n’ont jamais été présentés devant public dans leur format actuel. Ce sont des poèmes inspirés d’anciennes histoires d’amour que j’ai finalisés parce que je vais être publiée dans la 90e édition de la revue de poésie contemporaine Exit à Montréal. Le dernier poème exprime des frustrations que j’avais par rapport à la vie que j’ai eu besoin de sortir et ça m’a fait un énorme bien.»

Tout au long du festival, la poète-comédienne envisage de changer d’apparence en choisissant différents costumes en fonction de ses états d’âme du jour.

Parmi les auteurs invités cette année, mentionnons Anaïs Barbeau-Lavalette, Olivier Bernard (Le pharmachien), Gabriel Robichaud, Zoé Valdés, Biz et Suzanne Myre.

Des activités jeunesse attendues

La Bibliothèque publique de Moncton fourmillera d’activités au cours de cette première fin de semaine du festival. Arrive en tête de liste, le FestiJeunesse où plus de 1000 personnes sont attendues à la bibliothèque samedi matin. Les jeunes auront la chance de rencontrer deux auteurs du Québec, Geneviève Côté et André Marois, primés aux prix littéraires du Gouverneur général du Canada.

«Je pense que c’est une de mes journées préférées de l’année parce que c’est une fête remplie de sourire, de jeunes qui découvrent toutes les activités et les jeux autour des mots», a déclaré la directrice de la bibliothèque, Chantale Bellemare.

Les enfants pourront aussi faire la lecture à des chiens de thérapie. Selon Mme Bellemare, la popularité du FestiJeunesse se maintient année après année.

«J’ai des enfants qui sont venus quand ils étaient petits qui sont bénévoles cette année. Les enfants aiment rencontrer les auteurs et nos livres jeunesse sont vraiment prêtés abondamment.»

La bibliothèque propose plusieurs activités pendant le festival. La fée des mots Féeli Tout (Cindy Roy) sera à la bibliothèque mardi matin. En 2017, le festival a rejoint près de 15 000 personnes.