Keith Urban en spectacle dans le nouveau complexe de Moncton

Le chanteur Keith Urban, récipiendaire de quatre prix Grammy, présentera à Moncton le premier spectacle au Canada de sa tournée mondiale dans le tout nouveau complexe situé au centre-ville.

Le spectacle – le premier annoncé dans le nouvel amphithéâtre – aura lieu le mercredi 12 septembre.

Lindsay Ell, nommée à de nombreuses reprises au gala des CCMA de l’ Association de la musique country canadienne, sera en première partie.

La tournée intitulée «GRAFFITI U WORLD TOUR 2018» s’arrêtera dans 58 villes à compter de juin, et se poursuivra jusqu’en novembre. L’artiste interprétera bon nombre de ses 23 chansons qui ont été classées au premier rang du palmarès, ainsi que de toutes nouvelles pièces, et une production «qui promet d’être encore plus spectaculaire que toutes les précédentes».

«Depuis un certain temps, j’écris, j’enregistre, je collabore et je crée avec des gens très talentueux pour préparer GRAFFITI U, dont plusieurs avec qui je n’avais pas encore eu l’occasion de travailler auparavant, a précisé Keith Urban. Je peux déjà imaginer comment ces chansons vont se traduire sur la scène, c’est ce qui est excitant dans la conception d’un nouveau spectacle. J’ai trouvé formidable que nos fans participent à l’annonce de la tournée, parce qu’en fin de compte, c’est aussi leur tournée.»

Les billets seront en vente à compter du vendredi 27 avril, à 10 h, en ligne à l’adresse ticketmaster.ca, ou par téléphone au 1-855-985-5000.