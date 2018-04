L’acteur Verne Troyer – Mini-Me dans Austin Powers – est mort

L’acteur Verne Troyer, qui a notamment joué dans la trilogie « Austin Powers », s’est éteint samedi à l’âge de 49 ans.

On ignore les causes et l’endroit du décès. Un communiqué d’un porte-parole de l’acteur fait état de dépression et de suicide. Troyer avait déjà révélé publiquement son alcoolisme.

Atteint d’achondroplasie, sa taille ne dépassait pas 81 centimètres. Il résidait à Los Angeles.

Verne Troyer est devenu une célébrité et un phénomène de la pop-culture après avoir interprété le rôle de Mini-Me dans deux des trois films de la série Austin Power: « Austin Powers: The Spy Who Shagged Me » et « Austin Powers in Goldmember ».

Il a aussi joué dans le premier film de la série Harry Potter: « Harry Potter and the Sorcerer’s Stone » en 2001 et dans « The Imaginarium of Doctor Parnassus » de Terry Gilliam en 2009.