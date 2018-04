Joseph Edgar surfe sur une vague de création

Si l’industrie du disque traverse une zone de turbulences, l’auteur-compositeur-interprète Joseph Edgar ne se laisse pas abattre pour autant. Celui qui vient de lancer deux nouvelles chansons se prépare à réaliser un huitième album à l’automne.

«C’est tellement en mutation et il y a plein de musiciens qui se découragent, mais moi je vois ça d’un autre angle en me disant qu’il ne faut pas laisser ces affaires-là nous empêcher de faire de la musique parce qu’à la base, la musique a toujours existé. Depuis 75 ans, il y a une industrie de la musique qui s’est développée et ce n’est pas parce que tout change que tout devrait arrêter», a déclaré en entrevue Joseph Edgar.

Le chanteur qui est aussi poète à ses heures figurait parmi les invités du Festival Frye. Avec Laura Sauvage, il assurait la partie musicale de la Soirée Frye; un des événements phares de l’événement.

Chez Joseph Edgar, l’écriture vient par phase. Les spectacles, les voyages, la tournée, les rencontres sont autant de sources d’inspiration. Une fois qu’il absorbe une foule d’expériences, il se lance dans l’écriture. Ses deux nouvelles pièces Boule miroir et Faire l’étoile font partie de la même vague de création qui a donné deux titres surprises Entre les craques et Jusqu’au boutte, l’automne dernier.

D’une part, Boule miroir plonge dans l’atmosphère d’une piste de danse sur un air accrocheur mettant l’accent sur l’importance de vivre le moment présent. «Laissons nos pensées se perdent dans le vide pour arrêter le temps…», chante-t-il en choeur avec Marie-Claude Sarreault, Amélie Hall et Jeanne Buisson-Latulippe qui ont prêté leur voix sur l’enregistrement.

L’artiste a aussi lancé un vidéoclip de cette chanson où il réalise un croquis illustrant en toute simplicité le scénario de la pièce. Sur un air planant, Faire l’étoile présente un moment de sérénité dans lequel des millions de gens se laissent bercer par les vagues. Bien que ces deux chansons soient différentes, il reste qu’elles expriment un instant de flottement. L’artiste prouve encore une fois qu’il a le sens de la mélodie.

Il a eu envie de sortir ces deux pièces dans un format unique avant même de créer un nouveau disque.

«Personnellement, j’aime bien sortir des singles (simples). C’est un peu de même que ça se passait à l’époque des 45 tours. On disait au début qu’on allait peut-être sortir les chansons seulement de façon numérique, mais qu’on le veuille ou pas, l’industrie est encore très collée aux albums. Je pense qu’à l’automne, on va sortir un nouvel album.»

Le projet qui se dessine tranquillement aura différentes couleurs. Cet été, il envisage d’enregistrer plusieurs concerts pour ensuite inclure des versions spectacles de ses chansons. Il ne veut surtout pas se répéter d’une pièce à l’autre.

«Ça va prendre différentes formes. Je vais prendre les meilleures versions de toutes les chansons et j’irai en studio pour enregistrer de nouvelles chansons, un peu comme l’album Les fourmis de Jean Leloup qui est un mix de chansons en studio et live.»

Après la France, la Suisse, la Croatie et le Kosovo, Joseph Edgar s’envolera vers la Belgique en juillet afin de se produire aux Francofolies de Spa.

«C’est ma première fois. C’est le fun parce que ça fait des années que j’en entends parler et chaque année, je me croise les doigts en me disant que ce sera peut-être mon tour cette année. Je suis content d’aller jouer sur de nouvelles scènes.»

L’artiste qui partage sa vie entre Montréal et Barachois donnera un spectacle aux Éloizes à Edmundston, le 3 mai, au Casino Grey Rock avec Maggie Savoie. Il sera aussi de la distribution de la Soirée de remise de prix au Centre Jean-Daigle, le 5 mai.