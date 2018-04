Dans la chaleur des mots d’Amélie Panneton

Même si Amélie Panneton ne nomme jamais l’Acadie dans son roman jeunesse Comme une chaleur de feu de camp, il est clair pour l’auteure que le récit se déroule dans la région de Campbellton où elle a grandi. Établie maintenant au Québec, elle confie que la culture acadienne a fortement influencé son parcours.

Invitée à participer au Festival Frye, Amélie Panneton est ravie d’être de retour au Nouveau-Brunswick pour parler de son écriture. L’auteure d’un recueil de nouvelles et de trois romans, dont un pour la jeunesse, a passé presque toute son enfance et son adolescence près de Campbellton pour ensuite étudier une année à l’Université de Moncton. Par la suite, elle s’est installée au Québec. Elle a été touchée par l’invitation du Festival Frye.

«C’est quelque chose qui me tient vraiment à coeur parce que lorsque j’ai déménagé au Québec, je me suis vraiment rendu compte de l’importance qu’avait eue la culture acadienne dans mon enfance et mon adolescence. Pouvoir retourner à Moncton pour parler de ma petite contribution à la culture francophone en général, cela a une grosse charge symbolique», a-t-elle affirmé.

Dans presque toutes les entrevues qu’elle accorde, elle parle de l’Acadie. Sa vie se déroule principalement à Montréal, mais elle considère important de poser les bases de ses références culturelles acadiennes francophones des Maritimes chaque fois qu’elle discute de son métier d’écrivaine.

Son roman raconte l’histoire d’Emmanuelle, une jeune fille de 15 ans un peu timide et discrète qui se passionne pour la natation. Sa vie bascule au moment où elle est témoin d’une scène d’agression sexuelle qui créera une onde de choc dans son entourage et sur sa relation avec sa nouvelle idylle.

Amélie Panneton précise qu’elle a écrit ce livre à la suite du jugement Ghomeshi. Elle a alors réfléchi à la notion de consentement et de soutien aux victimes d’agressions sexuelles. Si elle avait été adolescente, comment aurait-elle voulu qu’on la guide à travers cette multitude d’informations? Étant romancière, elle a pensé que la meilleure façon était d’écrire une histoire, mais pas nécessairement du point de vue de la victime parce qu’elle ne s’estime pas outillée pour le faire, n’ayant pas vécu d’agression sexuelle. Elle a cherché à offrir des éléments pouvant guider les gens à poser les bonnes questions pour bien soutenir ceux qui vivent des situations de harcèlement et d’agressions sexuelles, tout cela à travers une histoire passionnante d’amitié, de courage et d’amour.

Le récit se déroule durant l’été; une saison importante à l’adolescence. Pour les adultes, généralement l’été est simplement une belle saison avec quelques semaines de vacances, mais pour les jeunes, c’est souvent la période de toutes les possibilités.

La passion de l’écriture

Amélie Panneton souligne qu’elle a toujours accordé une grande place à la lecture et à l’écriture, bien qu’elle exerce un métier dans un tout autre domaine. En ce moment, elle travaille pour la Croix-Rouge canadienne dans la gestion des urgences. C’est en écrivant des récits sur différentes plateformes numériques qu’elle a acquis de la confiance en vue de publier, en 2011, son premier livre Le charme discret du café filtre. En ce moment, elle travaille à l’écriture d’un nouveau roman pour adultes. Elle entend publier à nouveau pour la jeunesse parce qu’elle aime tout particulièrement les rencontres avec les jeunes lecteurs.

«Quand on écrit pour les adolescents, la façon dont ils reçoivent le livre et qu’ils en parlent, c’est enthousiasmant et c’est une charge d’énergie. Chaque fois que j’ai eu des rencontres avec de jeunes lecteurs, ç’a été vraiment des cadeaux.»

Amélie Panneton a deux journées bien remplies au Festival Frye, avec quelques visites scolaires et une rencontre littéraire avec la romancière Suzanne Myre au Centre culturel Aberdeen, mardi à 17h30.