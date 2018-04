Biz: le rappeur devenu romancier

Écrivain ou rappeur? L’auteur-compositeur-interprète Sébastien Fréchette – alias Biz – s’estime d’abord écrivain. Depuis la sortie de son premier récit, Dérives, en 2010, cet artiste aussi connu comme membre du trio Loco Locass a pris le virage de l’écriture romanesque.

Loco Locass ne mourra pas tant que les membres du groupe seront encore vivants, assure-t-il. Il s’agit plutôt d’une cellule dormante pour le moment. Sébastien Fréchette compare le trio hip-hop à leur chalet.

«La clé n’est pas dans la porte, on peut y retourner quand on veut. Mais ce n’est plus notre résidence principale. Chacun fait autre chose. Personnellement, quand j’ouvre le robinet de l’inspiration, ce n’est plus des chansons qui coulent, ce sont des romans.»

«D’ailleurs, dire que je suis écrivain me cause moins de problèmes que de dire que je suis rappeur pour passer aux douanes», lance l’auteur en riant.

L’écriture lui a permis de se remettre en mouvement. Après avoir écrit une autofiction qui explore la dépression, Biz a eu la piqûre de l’écriture.

«Dérives, c’était un accident. Je n’avais rien d’autre à faire et c’est tout ce que je savais faire. J’ai écrit sur le fait que je ne faisais plus rien et ce faisant, ça m’a remis en mouvement justement dans ma vie, ça m’a permis de prendre de la distance par rapport à ce qui m’arrivait et de faire ce que j’aime le plus, raconter des histoires avec des mots.»

Quatre titres parus chez Leméac ont suivi son premier récit, le plus récent étant La chaleur des mammifères publié à l’automne 2017. Une œuvre à la fois sombre et lumineuse. L’auteur a puisé son inspiration dans le mouvement des grèves étudiantes de 2012 au Québec. Ce conflit qui s’est transformé en crise sociale a été marquant pour l’auteur.

«Il y a des étudiants qui nous demandaient ce qu’il nous reste de cette grève. Cinq ans plus tard, j’ai eu envie de répondre à cette question d’un point de vue individuel, c’est-à-dire comment cette grève a pu changer des gens.»

La chaleur des mammifères raconte l’histoire d’un professeur de littérature René McKay, 55 ans, fraîchement divorcé qui a le sentiment d’avoir perdu contact avec son fils. Désabusé, blasé, pessimiste, cet admirateur de l’auteur Michel Houellebecq ne fonde plus d’espoir dans la jeune génération.

Fini les rêves, il se contente de répéter son cours devant des étudiants souvent distraits. Il est tellement pathétique que c’en est drôle. Le déclenchement d’une grève étudiante changera le cours de sa vie. Au fil des pages, sa vision à l’égard de la jeunesse et de la vie se transformera.

«Il a dix ans de plus que moi. Je pense que c’est pour combattre ma propre pente que j’ai voulu écrire ce livre. C’est un genre de note à moi-même pour ne pas devenir un René McKay», a exprimé l’auteur.

Si la fin du livre peut paraître un peu fleur bleue, il tenait à conclure le récit sur une note positive et d’espoir. Alerte, vivant et très imagé, avec un soupçon d’ironie et de cynisme, le récit de Biz qui n’épargne personne fait à la fois sourire et réfléchir.

«Pour moi, quand il est question de jeunesse, il est toujours question d’espoir parce que sinon, à partir du moment où on abandonne la jeunesse, on devient officiellement vieux et on va vieillir seul et longtemps et tomber dans une nostalgie malsaine et rancie. Il ne faut pas oublier que c’est la jeunesse qui va s’occuper de nous quand on sera vieux.»

L’Acadie le réclame

Il y a quelques mois, il a reçu un message lui disant: l’Acadie te réclame. Il a alors répondu très simplement, «eh bien, je réclame l’Acadie». L’auteur s’est fait entendre puisqu’il visite le Nouveau-Brunswick à trois reprises cette année. Après avoir rencontré des étudiants universitaires à Fredericton et Saint-Jean, il débarque au Festival Frye à Moncton cette semaine. Il sera aussi du Salon du livre de Dieppe cet automne.

«C’est à mon grand plaisir parce que ça me touche toujours beaucoup de savoir qu’il y a des gens qui s’intéressent à ce que je fais en dehors du Québec. Parce que des fois, on a une perspective un peu québécocentriste de penser que tout s’arrête aux frontières du Québec, alors que ce n’est pas du tout le cas», a partagé l’auteur qui entretient un rapport fraternel avec l’Acadie.

La dernière composition de Loco Locass, Le clan (2016), en lien avec la série dramatique du même nom, tournée en Acadie, démontre justement cette ouverture sur la francophonie continentale. L’écrivain a de plus en plus envie de sortir du Québec d’aller voir dans l’histoire et l’espace où les francophones se sont déployés. Son prochain roman qui paraîtra à l’automne a été écrit à la suite d’un voyage à Détroit.

«C’est un hommage à la présence francophone des Grands Lacs.»

Biz qui sera au Festival Frye vendredi et samedi participe notamment à l’événement bières et bouquins, à un entretien littéraire et au Frye Jam samedi soir.