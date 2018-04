Trois-Pistoles en chansons: Steve Hickey coup de coeur du public

Steve Hickey, de Pont-Landry, a été sacré Étoile Hydro-Québec au concours Trois-Pistoles en chansons, un prix coup de coeur du public décerné à la suite d’un vote en ligne.

Le chanteur acadien, également demi-finaliste dans la catégorie Country du concours réunissant cette année quelque 120 participants du Québec et du Nouveau-Brunswick, s’estime plus que choyé d’avoir ainsi eu la faveur des votants.

«Trois-Pistoles en chansons est l’un des plus gros concours du genre au Québec et dans les Maritimes. Il a un très bonne cote au Québec et comme la grande majorité des participants et de ceux qui votent sont québécois, ça me touche d’autant plus parce que je sais que beaucoup de gens du Québec ont voté pour moi», souligne Steve Hickey quelques heures à peine après avoir reçu l’heureuse nouvelle.

Celui qui fut également lauréat dans la catégorie Interprète ainsi que Prix du public au Gala de la chanson 2011 de Caraquet avoue que sa tentative à Trois-Pistoles en chansons était quelque peu audacieuse cette année.

«J’ai décidé de m’inscrire avec mes propres compositions, country en plus. Au Gala de la chanson, j’étais plus dans la pop et je n’assumais pas vraiment mon style, qui est résolument country. J’ai donc décidé qu’il était temps que je défende mon style préféré et que je tente le tout pour le tout à Trois-Pistoles», souligne l’auteur-compositeur-interprète qui prépare d’ailleurs son deuxième album.

Les deux grandes finales du 12e concours Trois-Pistoles en chansons auront lieu les 8 et 15 juillet.