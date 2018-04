Un festival hommage au rock à Moncton cet été

Après un premier spectacle rock en 2017 à l’amphithéâtre Glen River sur les berges de la rivière Petitcodiac à Moncton, les promoteurs récidivent en offrant un festival de deux jours qui mettra en vedette neuf groupes hommage, les 20 et 21 juillet.

Ces formations interpréteront les grands succès de Tom Petty, Metallica, David Bowie, Kiss, AC/DC, Tragically Hip, Heart, CCR et Fleetwood Mac dans le cadre du Monster Rock Festival.

Ces chansons légendaires seront reprises par des artistes qui figurent parmi les meilleurs groupes hommages du pays, estime le promoteur Émery Bourque.

Sandman, Green River Revival, Destroyer, Spirit Doll, Hell’s Bells, Just Heart, Praticilly Petty, The Fabulously Rich et Fleetwood Nicks seront les vedettes de ce festival.

Situé sur le chemin Salsbury à 15 minutes du centre-ville de Moncton, l’amphithéâtre River Glen (adjacent au site The Solomon Garden), peut accueillir plus de 10 000 spectateurs.

En 2017, Embou Productions a présenté un premier événement sur ce site extérieur. Le Labor Day Rock Fest qui avait mis en vedette Burton Cummings, Nazareth, Gowan, Sass Jordan et The Stampeders avait attiré entre 3000 et 4000 spectateurs.

Cette année, les organisateurs ont choisi d’étendre le festival sur deux jours. D’après les organisateurs, il s’agira du plus grand festival hommage rock jamais produit au Canada atlantique avec de la musique ayant touché plusieurs générations.

Des apparitions spéciales de Kenny vs Kenny, Trailer Park, Tony Lee, The Drunken Mexicain et l’illustrateur Tony Gray sont prévues pendant le festival.

Des bénévoles de l’organisation Centraide seront responsables du service de rafraîchissement et une partie des profits sera partagée avec cet organisme.

Le vendredi 20 juillet, le site sera ouvert à partir de 16h et le spectacle prendra son envol à 17h20. Le samedi 21 juillet, les portes ouvriront à 14h et le spectacle débutera à 15h30.

Les billets sont en vente depuis mercredi.