Le pharmachien, l’art de détecter le vrai du faux

Les vieilles médecines traditionnelles sont-elles efficaces? Le lait et le gluten sont-ils néfastes pour la santé? L’intestin est-il réellement le deuxième cerveau? Des questions que soulève Olivier Bernard – alias le pharmachien – dans son plus récent ouvrage La bible des arguments qui n’ont pas d’allure.

Auteur, créateur, animateur et pharmacien, le vulgarisateur scientifique qui entamera bientôt la 3e saison de la série documentaire Les aventures du pharmachien sur la chaîne Explora, figure parmi les invités du Festival Frye. Dans son troisième ouvrage, Olivier Bernard s’attaque aux sophismes, aux arguments fallacieux qui ne tiennent pas la route en matière de santé, toujours avec un humour parfois incisif sur un ton un peu sarcastique. Il a même inventé le détecteur de «bullshit» pour aider les lecteurs à identifier les arguments farfelus.

«Intéresser les gens à un sujet qui peut être plate et monotone à la base, c’est un gros défi. Quand c’est divertissant, ils apprennent quelque chose sans s’en rendre compte. Je veux toujours que ce soit simple, je garde un niveau de langage qui est très familier.»

Après avoir fait une maîtrise en génétique moléculaire, le pharmacien de profession a travaillé dans l’industrie pharmaceutique pendant quelques années. En 2013, il a quitté cette industrie en raison de plusieurs facteurs qui le dérangeaient.

«J’avais des positions qui étaient très scientifiques, mais c’était un combat continuel. J’étais là pour maintenir la rigueur scientifique, mais je voyais toujours les ventes et le marketing qui eux essayaient de passer des messages de vente et qui se trouvaient à tordre un peu la science par rapport à ça.»

En quittant l’industrie, il a créé le pharmachien afin de vulgariser la science tout en remettant en question les idées préconçues et les mythes à l’égard de la santé. La plupart des sujets qu’il aborde sont inspirés de sa pratique de pharmacien qu’il exerce toujours à temps partiel. Il est confronté régulièrement à des points de vue, des commentaires et toutes sortes de croyances souvent fausses qui ne reposent pas sur des faits scientifiques. Avec la multitude d’informations qui est véhiculée sur la santé, le pharmacien estime qu’il est important de s’appuyer sur des preuves scientifiques pour départager le vrai du faux et remettre les pendules à l’heure. Par exemple, ce n’est pas parce que la médecine chinoise est vieille de 4000 ans qu’elle est nécessairement bonne ou encore qu’un traitement est efficace parce qu’il est très populaire ou qu’il est naturel, avance le professionnel.

Ses positions notamment à l’égard du gluten ont fait réagir bien des gens. Olivier Bernard confie qu’il a même déjà reçu des menaces physiques et de poursuites qui ne se sont jamais concrétisées.

«L’important présentement dans le domaine de la santé est de dire aux gens les vraies choses ensuite les gens sont assez intelligents pour se faire ensuite leur propre réflexion.»

La prévention

Si plusieurs médicaments existent pour prévenir certaines maladies, le pharmacien admet que les professionnels de la santé ne font pas encore assez de prévention en insistant sur les habitudes de vie.

«On ne le fera jamais suffisamment, puis la raison est qu’on est gêné de le faire. Beaucoup de mes collègues sont mal à l’aise de dire aux gens que par exemple, ce n’est pas d’un anti-inflammatoire dont ils ont besoin, mais d’aller marcher. Si on mettait l’accent sur les habitudes de vie, il y a énormément de médicaments qu’on n’aurait pas besoin et on pourrait passer plus de temps à s’occuper des gens vraiment malades.»

Selon lui, la popularité grandissante des thérapies alternatives ou des médecines dites douces telle que l’homéopathie, qu’il considère comme un traitement absurde, est probablement attribuable à une certaine désillusion qui règne dans la population à l’égard du système de santé.

«Il faut dire aussi qu’il y a un énorme lobby de ces groupes qui génère des milliards de dollars chaque année, comme le lobby anti-vaccin et l’industrie des multivitamines, qui fait concurrence à la communauté médicale.»

Olivier Bernard fera une présentation au Festival Frye samedi à 15h30 à la Bibliothèque publique de Moncton qui s’intitule La santé: du vrai, du moins vrai… et du n’importe quoi.