Zoé Valdés: écrivaine de l’exil

Exilée à Paris depuis 23 ans, l’écrivaine cubaine Zoé Valdés n’a jamais cessé de rêver à La Havane. Celle qu’elle a connue, mais aussi celle de ses aventures, de ses lectures, de ses artistes et de ses fantômes.

«Échappe-toi», lui a dit un militaire en franchissant le poste-frontière à l’aéroport avec son mari et sa petite fille alors qu’elle s’envolait vers la France en 1995. Ce sont les dernières paroles qu’elle a entendues d’une personne dans son pays. Encore aujourd’hui, Zoé Valdés figure sur la liste des personnes interdites de séjour à Cuba. En 1995, elle a bien failli ne pas traverser la frontière parce qu’elle raconte qu’à l’époque les enfants ne pouvaient pas sortir du pays.

«À la fin, ils m’ont donné le passeport avec la permission, mais sur l’ordinateur à la douane, le passeport de la petite n’apparaissait pas et le militaire qui était là ne voulait pas la faire voyager. À ce moment-là, il y a une musique qui a commencé à jouer de l’autre côté de la douane et Luna (sa fille) qui avait un an et deux mois a commencé à danser. Et elle a passé la douane toute seule. Tous les Français qui étaient là ont commencé à applaudir et le soldat a mis les trois tampons sur les passeports et il m’a dit: échappe-toi», a raconté l’auteure au cours d’une entrevue à l’Acadie Nouvelle à Moncton dans le cadre du Festival Frye.

Zoé Valdés s’est exilée en France après la parution de son roman Le Néant quotidien qui porte sur la dépression cubaine. Mal perçu par le régime castriste, le livre a été publié à l’extérieur de son pays. Invitée à prononcer des conférences à Paris, elle avait alors accordé des entrevues à des journalistes où elle décrivait la situation dans son pays. Un fonctionnaire de l’ambassade de Cuba à Paris l’a avisée par la suite que si elle continuait à écrire et à faire ce genre de déclaration, elle ne pourrait plus rentrer à Cuba.

«Alors j’ai dit: je vais continuer et j’ai continué à le faire.»

Poète, romancière, scénariste, Zoé Valdés a publié son premier livre à l’âge de 17 ans. Depuis, l’écriture ne l’a jamais quittée. Elle a plus d’une soixantaine de livres à son actif, son plus récent étant La Havane, mon amour.

«L’écriture, c’est mon âme sœur. J’étais toujours une enfant très seule et j’ai compris que je pouvais m’inventer une sœur jumelle qui est l’écriture et je vis toujours avec elle», a confié l’auteure qui a grandi dans le quartier populaire de la Vieille Havane.

Entre la fiction et la réalité

Plusieurs de ses livres prennent leur source dans l’histoire de Cuba. L’histoire l’intéresse en tant que romancière et non comme chercheuse ou historienne. Elle a commencé à écrire La Havane mon amour il y a longtemps. Dans ce mélange de fiction, de rêves, de réalité et de fantômes, l’auteure revient sur ses souvenirs et la ville qui l’a vu grandir. Elle dresse un portrait à la fois dur, nostalgique et fabuleux de cette ville bordée par la mer.

«Je ne dirais pas comme d’autres écrivains que l’écriture me sauve. Ce n’est pas du tout ça, mais par contre ça me réaffirme dans la façon de voir les choses, dans la façon d’aimer et surtout de jouer avec la mémoire et l’écriture.»

Zoé Valdés est née en 1959, année où Fidel Castro a pris le pouvoir. Si elle n’a pas connu La Havane qui a précédé le régime Castriste, elle estime la connaître à travers les histoires de sa mère et de sa grand-mère, les œuvres d’art, les livres et les films qu’elle a vus.

«Je ne l’ai pas idéalisée. C’était une ville d’une beauté incommensurable. Vous n’avez qu’à voir les films des 1940 et 1950 par Hollywood. C’était une ville blanche d’une splendeur merveilleuse.»

Cette ville riche d’histoires ne l’a jamais quitté au fond. Elle ne compte pas retourner dans son pays tant que la démocratie et la liberté ne seront pas en place. Pour l’instant, elle fonde peu d’espoir même après le départ de Raul Castro et l’arrivée de Miguel Diaz-Canel à la présidence.

«Je n’ai aucun espoir avec ce monsieur parce qu’il n’a pas été élu. Il a été désigné par un Castro et il a été formé par un Castro comme il l’a dit lui-même. Il a dit lui même qu’il suivra les pas de Fidel et de Raul Castro.»

Zoé Valdés participe à plusieurs activités du Festival Frye jusqu’à samedi, dont la Soirée Frye présentée au Théâtre Capitol vendredi.