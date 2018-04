Festival Frye: Anaïs Barbeau-Lavalette ou le portrait d’une artiste engagée

Nommée artiste de la paix, l’auteure et cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette a toujours cherché à donner la parole aux écorchés de la vie, aux marginaux, aux démunis; bref à ceux dont la vie n’a pas fait de cadeau.

En 2015, Anaïs Barbeau-Lavalette publiait un nouveau roman, La femme qui fuit, qui retrace le parcours de sa grand-mère, Suzanne Meloche, qu’elle n’a pas connue. Cette poète, conjointe de Marcel Barbeau, membre du mouvement automatiste québécois dans les années 1940 et 1950, a abandonné ses deux enfants en bas âge, dont la mère de l’auteure, Manon Barbeau, afin de poursuivre sa route comme artiste. Elle a côtoyé artistes comme Borduas, Riopelle, Gauvreau qui sont tous des signataires du manifeste du Refus global. À la mort de sa grand-mère, Anaïs Barbeau-Lavalette a été invitée à vider son appartement alors qu’elle leur avait toujours interdit l’accès.

«À travers ses objets, ses livres, les traces de ses correspondances, ses oeuvres d’art, j’ai découvert qu’il y avait une femme beaucoup plus complexe de ce que je m’étais imaginé. Jusqu’à alors, je la résumais par le geste qu’elle avait fait d’abandonner ses enfants. À partir de ce moment-là, j’ai embauché une détective privée pour remonter le cours de sa vie et retrouver les traces qu’elle avait presque toute effacée.»

La réalisatrice de nombreux documentaires et films de fiction, dont Inch’Allah, sur le conflit israélo-palestinien, a choisi la voie littéraire pour raconter l’histoire de Suzanne Meloche et non celle du cinéma. Elle avait envie d’être complètement libre, ce que seule la littérature peut lui permettre.

«C’est pour ça que j’ai choisi l’écriture pour vraiment que ce soit une aventure entre moi, les mots et ma grand-mère.»

Dès sa sortie, son roman a eu un impact majeur auprès de la critique et du public. Avec une sensibilité hors du commun et des images fortes, le récit bouleversant qui raconte l’histoire d’une femme ayant choisi de vivre sa vie sans ses enfants rejoint une dimension universelle. Couronné de nombreuses distinctions, il a été traduit dans plusieurs pays. L’auteure souligne qu’elle n’avait pas envisagé un tel accueil.

«Quand j’écrivais ça, j’avais l’impression que j’écrivais pour moi et ma mère. C’est très intime comme élan, puis jamais je n’aurais pu douter qu’il y aurait une telle résonance. Je pense que ce dilemme de l’attachement à ses racines, de prendre soin des siens, versus le désir d’émancipation et d’accomplissement personnel, est encore très actuel particulièrement pour les femmes, mais qui résonne aussi pour les hommes. Je pense que c’est ça qui a été touché une corde sensible chez plusieurs lecteurs.»

Elle a écrit son récit à la deuxième personne comme si elle s’adressait à sa grand-mère. Elle estime que cette formule qui s’est imposée lui a permis une certaine proximité et d’être avec sa grand-mère pour la première fois de sa vie à travers 300 quelques pages. Au départ, on peut avoir l’impression qu’il s’agit d’un règlement de compte. L’auteure confie qu’au fil de l’écriture du récit, elle s’est mise tranquillement à aimer sa grand-mère malgré elle. Le livre aboutit à une réflexion sur l’héritage.

«Moi, je suis libre ensemble; ça veut dire qu’au quotidien, je m’applique à faire cohabiter mon désir du lien, de prendre soin de ceux que j’aime et mon désir de liberté immense. Il y a quelque part ce legs qui est assez puissant.»

Un peu comme sa mère qui est cinéaste, Anaïs Barbeau-Lavalette veut donner une voix aux exclus que ce soit à l’international ou dans son quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Elle travaille en ce moment à un projet de documentaire sur les femmes révoltées autour du monde.

«Je m’intéresse aux femmes qui sont mères et qui prennent la rue d’assaut et qui s’engagent de façon totale. C’est dans la continuité de La femme qui fuit.»

L’auteure participe à un entretien littéraire samedi à 11h30 à la Bibliothèque publique de Moncton.