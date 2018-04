Festival Frye: réinventer le monde

Avec 26 lettres, du papier, des points, des virgules et des espaces, on peut réinventer le monde, estime la romancière, conférencière et conteuse Dominique Demers qui a conquis le coeur de milliers de lecteurs avec plus de 70 fictions destinées à la jeunesse et au public adulte.

Dominique Demers conclut son plus récent roman Mon fol amour en confiant que son grand amour, sa plus puissante passion, sa vraie maison, c’est l’écriture. Une véritable magie s’opère, note celle qui prononcera la conférence Maillet-Frye samedi. Écrire est un véritable travail, parfois harassant, exigeant et éreintant, mais il y a une puissance de bonheur qui est assez phénoménale.

«Je suis toujours éblouie quand un lecteur vient me voir et qu’il me dit: j’ai lu ton livre comme Mon fol amour et puis c’était formidable, j’avais l’impression d’être avec toi dans ton petit chalet et de voir ton héron. Je me dis que j’ai réalisé ça comme tous les écrivains avec pour seul matériel, les 26 lettres de l’alphabet, des espaces, des points et des virgules. La seule chose extraordinaire qu’on peut faire aujourd’hui avec quelques dollars, c’est d’acheter du papier et un crayon et avec ça on peut aller n’importe où.»

Née à Hawkesbury en Ontario, Dominique Demers partage sa vie entre Montréal et les Laurentides. Elle a été à la fois journaliste, critique littéraire, scénariste, professeure, conférencière et écrivaine. Passionnée de littérature jeunesse, elle est reconnue pour ses nombreux ouvrages destinés aux jeunes lecteurs, dont ceux des aventures de Mlle Charlotte qui ont été portés à l’écran. Elle a enseigné la littérature jeunesse.

«C’est un grand pan de littérature riche et quand je suis arrivée à l’université dans les années 1970 j’étais surprise qu’on n’enseigne pas ce genre littéraire», a-t-elle raconté.

Selon elle, si on ne change rien, plusieurs enfants deviendront des adultes non lecteurs. Celle qui a publié un ouvrage sur la question Au bonheur de lire ne se soucie pas tant de l’apprentissage de la lecture, mais du goût de lire et d’écrire qui doit être développé dès l’enfance. Elle constate que les analphabètes fonctionnels sont en nombre grandissant.

«Ce sont des gens normaux qui ont appris à lire, mais qui n’ont jamais appris à aimer lire et pour qui la lecture, à force de ne pas la pratiquer, ça devient tellement lourd qu’ils deviennent incapables de lire des textes simples et ils sont brimés toute leur vie.»

Il ne suffit que de dix minutes par jour pour changer le monde en racontant une histoire à un enfant, soutient l’auteure qui a entrepris une campagne pour faire découvrir le bonheur de lire aux enfants. Avec son album L’été de la petite baleine, elle invite les lecteurs à donner au suivant.

Coup de foudre pour un chalet

Comme dans Mon fol amour, Dominique Demers est une amoureuse de la vie, de l’écriture, du plein air, des soupers entre amis, de son micro-chien Timothée et d’un chalet caché au bout d’un chemin, sur le bord d’un lac, qu’elle a acheté il y a quelques années. C’est son histoire qu’elle raconte dans son roman Mon fol amour. Après avoir eu un coup de foudre pour l’endroit, même si le chalet en question avait plusieurs défauts, elle en a fait l’achat alors que tous ses amis ont tenté de la dissuader. S’en est suivi une suite de travaux de rénovation majeurs. Elle a écrit ses dix derniers livres dans ce chalet. Elle souligne que presque tout est vrai dans le roman, comme ses tentatives pour se trouver un amoureux. Elle a changé les noms, les occupations et quelques traits de personnalité des personnages pour les besoins du roman. C’est la troisième fois que la romancière se tourne vers l’autofiction, après Chronique d’un cancer ordinaire et Un hiver de tourmente.

«J’ai commencé à écrire à l’âge de 16 ans et j’en ai 61 ans donc j’ai toujours eu l’impression que les lecteurs étaient ma famille et trois fois, j’ai versé dans l’autobiographie parce que je trouvais que j’avais une bonne histoire à raconter. Je ne tiens pas à aller dans l’autobiographie, mais parfois l’histoire qui veut le plus être racontée parmi toutes les idées qui tournent autour de moi, c’est une histoire vraie alors je ne m’empêche pas de la raconter.»

Après six mois d’isolement ou presque à écrire, l’auteure est ravie de sortir de sa solitude pour aller à la rencontre du public. Dans la plupart de ses livres, elle arrive à faire ressentir aux lecteurs les émotions. Elle est touchée par l’intensité des réactions des lecteurs enfant comme adulte.

«Il me semble que ça met la barre toujours très haute parce que je me demande si je vais réussir à renouveler la magie et trouver encore l’histoire et les mots qui vont faire vibrer les gens autant. Ça me donne envie de continuer et de ne jamais prendre ma retraite.»