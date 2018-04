Un prodige néo-brunswickois de quatre ans expose à New York

Advait Kolarkar -THE CANADIAN PRESS/HO, Shruti Kolarkar

Quand il ne joue pas avec des dinosaures ou ne lit pas un livre, Advait Kolarkar, âgé de quatre ans, utilise de la peinture, des toiles et son imagination pour créer des œuvres d’art abstraites internationalement reconnues.

L’enfant d’âge préscolaire vend déjà ses peintures pour des milliers de dollars et a étalé son art dans trois expositions.

Plus tôt ce mois-ci, Advait a partagé ses peintures à Artexpo New York, qui est présentée comme le plus grand marché d’art au monde.

AP/HO, Shruti Kolarkar Quelques-une des peintures du jeune prodige. – CANADIAN PRESS/HO, Shruti Kolarkar *MANDATORY CREDIT* Advait Kolarka et l’artiste Howard Schoor. – PC, Shruti Kolarkar

Sa mère Shruti dit que son fils a d’abord ramassé le pinceau lorsqu’il avait moins d’un an, et a eu sa première exposition solo à l’âge de deux ans dans son pays natal, l’Inde.

La famille a déménagé à Saint-Jean, de Pune, en Inde, en 2016, et Kolarkar affirme que la communauté les a accueillis à bras ouverts.

Elle dit qu’elle espère que son fils ne perd jamais sa créativité et sa passion pour l’art.