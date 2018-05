Des zombies forcent la fermeture du pont interprovincial

Le pont interprovincial J.C. Van Horne sera le théâtre d’une scène du long métrage Blood Quantum, un film d’horreur autochtone mettant en vedette… des zombies.

Le sang risque de couler dans quelques jours sur le pont qui relie Campbellton et Pointe-à-la-Croix en Gaspésie alors que des morts-vivants tenteront de s’en prendre aux habitants d’une réserve autochtone. Ce qui se passera exactement sur le pont, on ne le sait avec exactitude, sinon que cela risque d’être macabre.

Le tournage de Blood Quantum aura lieu pendant trois nuits – voire quatre selon les besoins et les caprices de la météo –, soit du 13 au 17 mai. Pour les besoins de la cause, la structure ne sera accessible qu’à l’équipe de tournage de 21h à 6h le lendemain matin les jours de tournage. C’est donc dire que le pont sera fermé à la circulation. Le trafic routier sera redirigé vers l’autre pont interprovincial, celui de Matapédia-Flatlands, un détour d’une bonne quarantaine de minutes.

Produit par Prospectors Films, Blood Quantum à cela de particulier qu’il est écrit et réalisé par Jeff Barnaby, un Mi’gmaq originaire de la Première Nation de Listuguj, voisine immédiate de Pointe-à-la-Croix.

L’histoire se déroule dans la réserve mi’gmaq isolée (et fictive) de Red Crow River. Celle-ci est envahie par des hordes de morts-vivants blancs. Seuls les Amérindiens sont immunisés contre la peste zombie. Traylor, un policier local à la gueule de bois armé d’un fusil, doit protéger la petite amie enceinte de son fils, les laissés-pour-compte et de nombreux réfugiés.

Le tournage de Blood Quantum a débuté en avril et devrait se terminer à la fin mai. Celui-ci se déroule principalement à Kahnawake et à Montréal. Le réalisateur a toutefois tenu à filmer quelques scènes dans sa Baie-des-Chaleurs natale.

Jeff Barnaby n’en est pas à ses premières armes en cinéma. Celui-ci a déjà réalisé les films The Colony (2007), File under miscellaneous (2010) et Rhymes for young ghouls (2013). Ce dernier lui a d’ailleurs valu le prix du meilleur film canadien lors du Festival international du film de Vancouver en 2013.

Fait à noter, Blood Quantum est le second long métrage de Jeff Barnaby – après Rhymes for young ghouls – à se dérouler dans la réserve de Red Crow River. Le réalisateur se serait d’ailleurs inspiré librement de Listuguj pour développer la réserve fictive. Et ce serait en partie pour lui rendre hommage qu’il aurait décidé de venir y tourner une scène.

«Et c’est une scène passablement importante du film avec pas mal d’action», précise Molly Shea-Hannan de Prospector Films, sans toutefois en dévoiler le contenu.

Au niveau de la distribution, les rôles principaux ont déjà été octroyés à des acteurs de l’extérieur. Toutefois, la porte est ouverte pour quelques postes de figurants au niveau local. «On aimerait beaucoup en avoir en fait», soutient Mme Shea-Hannan.

«On cherche effectivement des figurants autochtones et blancs au niveau local. Les intéressés peuvent nous contacter à l’adresse courriel suivante, bloodquantumextras@gmail.com. Ceux-ci joueront des observateurs en arrière-plan», dit-elle.