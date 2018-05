Éloizes: pleins feux à la cathédrale d’Edmundston

La cathédrale d’Edmundston est devenue le lieu d’un grand spectacle son et lumière, vendredi soir. Grâce à la mise en scène de Marc-André Charron, le majestueux édifice a vibré aux sons des vers sublimes et divins des poètes, des musiciens et des chanteurs.

Au nombre des participants: Charles Kilfoil, Bruno Jacques Pelletier, Jalianne Li, Jessie Guerrette, Nokomi et Naomi Ouellet, Pierre Guitard, Monica Bolduc, Xavier Gould, Hélène Harbec et Vicky Lentz. Un moment fort des activités entourant le gala des Éloizes, lequel aura lieu samedi soir.