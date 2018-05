Chicago donnera un spectacle au nouveau Colisée de Moncton

Le groupe rock Chicago s’arrêtera à Moncton à la fin de l’été. Les dix musiciens monteront sur la scène du nouveau complexe du centre-ville le 15 septembre.

SMG a annoncé l’événement lundi. Les rockeurs monteront sur scène trois jours après la grande vedette country, Keith Urban.

Chicago a fait ses débuts en 1967. Le groupe a connu plusieurs succès dans les années 1970 pour ensuite changer de son dans les 1980. Des millions d’albums ont été vendus surtout grâce aux ballades comme If You Leave Me Now et Will You Still Love Me qui ont grimpé au sommet de palmarès.

Le groupe a remporté cinq Grammys au cours des années et a été nommé dans la catégorie Album de l’année à plusieurs reprises.

Chicago est en tournée nord-américaine cet été avec Reo Speedwagon, connu pour leur succès Can’t Fight This Feeling. On ne sait pas cependant si ce groupe montera sur scène à Moncton le 15 septembre.

Les billets seront en vente vendredi. Les prix varient de 55,50$ à 85,50$ en plus des frais. Ils seront disponibles en ligne au www.smgmoncton.com.