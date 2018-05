Déjà 20 bougies pour le Symposium d’arts visuels

Mine de rien, le Symposium d’arts visuels du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick célèbre cette année son 20e anniversaire.

L’événement s’est officiellement mis en branle mercredi avec l’arrivée de plusieurs artistes qui ont procédé à l’installation de leur kiosque d’exposition.

Les résidents de la région de Grand-Sault et les visiteurs de passage dans le coin ont la chance d’aller à la rencontre et de voir à l’œuvre près d’une quarantaine d’artistes originaires du Nouveau-Brunswick et du Québec qui s’adonne principalement à la peinture et aux autres formes d’arts visuels.

Les activités se sont poursuivies jeudi, avec la visite de quelques artistes dans des écoles de Grand-Sault de même que la tenue d’ateliers offerts aux aînés.

Un incontournable de la programmation du symposium sera de retour: Samedi de peindre.

Cette année, ce sont des agents immobiliers bien en vue dans la région de Grand-Sault qui participeront à l’événement. Ils seront jumelées à des artistes-peintres et devront peindre devant le public des œuvres qui seront mises en vente samedi soir dans le cadre d’un souper des amis des artistes, suivi d’un encan.

Les visiteurs pourront admirer les oeuvres et échanger avec les artistes jusqu’à dimanche soir.

C’est l’artiste-peintre Louise Giroux qui agit à titre de présidente d’honneur de l’événement cette année.

Habituée du symposium, la résidente du quartier Saint-Basile y expose ses œuvres, en plus de veiller comme toute bonne marraine au confort des exposants et d’aider au bon déroulement de l’événement.

Les amateurs du Blizzard d’Edmundston et de hockey pourront d’ailleurs y trouver leur compte, puisque d’intéressantes œuvres de l’artiste qui représentent des joueurs de la formation sur glace et autres peintures du genre sont en exposition et en vente sur place.

«Je suis une fanatique de hockey. C’est une passion qui est ancrée dans ma famille où les jeunes évoluent tous au hockey sur glace!», a expliqué Louise Giroux.

«La rencontre entre tous ces artistes et avec le public est merveilleuse».

Le 20e Symposium d’arts visuels du Nord-Ouest du N.-B. se déroule jusqu’à dimanche soir à l’hôtel Quality Inn, qui est situé dans la Communauté rurale de Saint-André.