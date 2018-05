Été musical de Barachois: hommage aux éducateurs

Le pianiste et codirecteur artistique de l’Été musical de Barachois, Julien LeBlanc, a fait appel à ses amis chanteurs afin d’offrir un concert gala, Chants de reconnaissance, qui rendra hommage aux professeurs acadiens qui ont influencé grandement le début de leur carrière.

Les sopranos Nathalie Paulin, Chantale Dionne, Pascale Beaudin, le baryton Dion Mazerolle et le pianiste Julien LeBlanc seront réunis sur une même scène le 23 mai à Moncton afin de chanter leur reconnaissance envers les personnes qui les ont inspirés et appuyés depuis leur entrée dans le monde de la musique. Ce sont tous des artistes qui mènent des carrières nationales et internationales.

«D’abord j’ai voulu réunir mes amis musiciens du Nouveau-Brunswick, les gens avec qui j’ai commencé ma carrière. Avec ça est venue l’idée de remonter un peu à nos racines comme musicien et de prendre l’occasion d’honorer les professeurs qui nous ont encouragés et qui nous ont influencés au début de nos études musicales», a expliqué Julien LeBlanc.

Le programme du concert reflète les premiers amours musicaux des artistes et toute la passion pour la musique qu’ils ont cultivée grâce aux mentors à qui ils rendent hommage. Des grands airs d’opéra, des mélodies françaises, de la musique allemande et espagnole seront à l’honneur. Des œuvres de Donizetti, Duparc, Fauré, Messager, Massenet, Obradors, Puccini et Strauss figurent à ce menu festif.

«Ça va être un répertoire qui nous ressemble et qui touche un petit peu à tous les styles. En première partie, ça va être surtout de la mélodie française, un peu de lieder allemands et des pièces espagnoles. La deuxième partie va être beaucoup plus des airs d’opéra.»

Julien LeBlanc précise que les artistes interpréteront des pièces en solo et en duo. Les artistes rendront hommage aux Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, à la soprano et éducatrice Gloria Richard, aux sopranos et professeures de chant Rosemarie Landry, Adrienne Savoie, Lisa Roy et Monette Gould. La réalisatrice à Radio-Canada Brigitte Lavoie, les professeures de chant Léola Dionne et Myriam Poitras, l’éducatrice et chef de chœur, Gisèle Roy, ainsi que la chef de chœur, éducatrice et directrice du département de musique de l’Université de Moncton, Monique Richard, font partie également des personnes qui seront honorées. Julien LeBlanc souligne que les directrices de chorales ont contribué énormément au développement du chant en Acadie. Plusieurs chanteurs ont fait leur début dans des chorales. Il cite en exemple Pascale Beaudin qui a commencé à chanter avec l’enseignante et directrice de chorale Gisèle Roy à Saint-Jean. Chacune des personnes honorées a influencé la carrière des artistes en spectacle.

L’ensemble de la programmation de la 38e saison de l’Été musical de Barachois sera dévoilé lors du concert gala présenté au théâtre l’Escaouette le 23 mai à 19h30. Julien LeBlanc et Pierre-André Doucet promettent une belle variété de répertoires qui mettra en valeur une diversité d’instruments, dont certains un peu moins connus. La saison musicale à l’Église historique de Barachois débutera avec le concert des stagiaires de l’Académie de l’Été musical de Barachois, le 27 juin. Pour une deuxième année, Nathalie Paulin et Julien LeBlanc accueilleront des chanteurs en début de carrière de partout au pays afin de prendre part à une semaine de perfectionnement. Cette année, l’Académie recevra un deuxième groupe constitué de chanteurs au niveau du baccalauréat. Chantale Dionne et Pierre-André Doucet s’occuperont de ces élèves qui offriront un concert le 29 juin.