Un nouveau service dédié aux arts et à la culture à Edmundston

Edmundston prend des mesures pour mieux mettre en valeur l’implication de la municipalité dans le développement et le rayonnement des arts et de la culture.

Le conseil municipal a scindé le Service des loisirs et de la culture pour créer deux services distincts.

Ainsi, le Service des loisirs et de la culture sera remplacé par le Service des loisirs et des sports et le nouveau Service des arts et de la culture. Cette modification ne crée aucun nouvel emploi. Toutefois, un poste de coordination aux arts sera publié pour remplacer un départ la retraite.

«Edmundston est reconnue depuis longtemps pour son appui aux arts et à la culture. Il était temps pour nous de donner une dimension additionnelle à cet appui en dédiant à ce secteur d’activités un service municipal qui lui est propre», soutien le maire Cyrille Simard.

Le nouveau Service des arts et de la culture aura pour mandat de «continuer à développer la fierté culturelle de la population, en favoriser l’expression, susciter la participation du milieu, assurer un soutien technique aux organismes culturels et jouer un rôle de premier plan dans la diffusion de spectacles entre autres au Centre des arts, à la Salle Léo-Poulin et en plein air, à l’organisation de programmes saisonniers d’activités, d’ateliers artistiques et culturels, et d’offrir un support auprès des artistes et des organismes à but non lucratif de caractère culturel reconnus par la Ville.»