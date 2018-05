Des chansons cadeaux pour venir en aide aux animaux

Le musicien Michel Goguen se lance dans un nouveau projet musical pour venir en aide aux refuges d’animaux et aux organisations environnementales. Il a fait appel à plus de 20 artistes qui ont accepté d’offrir des chansons dans le cadre de cette campagne de financement humanitaire.

Caroline Savoie, Sarah McLachlan, Daniel Léger, Joel Plaskett, Sam Roberts Band, Dominique Dupuis, Rosa Laricchiuta, Laura Sauvage, Vishten, Émilie Landry et Maggie Savoie figurent parmi les musiciens qui collaborent au projet intitulé Music for Critters. De plus, Michel Goguen a réussi à obtenir la collaboration de deux organisations de renom, soit l’institut Jane Goodall et la Fondation David Suzuki. Le musicien de Dieppe travaille à ce projet depuis une année. Les démarches ont été longues pour obtenir la collaboration de ces deux fondations.

«Ç’a été du gros travail parce qu’on doit passer à travers leur fondation et il faut que ça soit approuvé. Ça fait depuis le mois de septembre que je travaille sur le projet. Il y a certains artistes que ç’a été vraiment rapide et d’autres que ç’a pris plus de temps.»

Pour le musicien, ce projet est une façon de conjuguer sa passion pour la musique et son amour des animaux. Le concept est assez simple. Les gens sont invités à faire un don à une organisation sans but lucratif de leur choix, comme des refuges pour animaux, la Société pour la protection des animaux, une association de chien-guide, une organisation pour la protection de l’environnement en lien avec la faune. Une fois le don effectué, la personne envoie un message courriel à Michel Goguen. Ce dernier fera alors parvenir 23 chansons et deux messages enregistrés du Dr Jane Goodall et de David Suzuki comme cadeau. La campagne qui prend son envol ces jours-ci se poursuivra jusqu’en septembre. Le musicien n’accepte pas de don directement. Les dons doivent être acheminés aux organisations.

«Les gens peuvent faire leur don en argent ou en matériel à des refuges. Pourvu que ce soit une organisation qui aide les animaux, je suis heureux. Les chansons cadeaux sont pour remercier les donateurs.»

Il a choisi des musiciens bien connus du public figurant parmi ses favoris. Michel Goguen offre lui-même deux pièces de son projet Open Strum. Dans la sélection, on retrouve celle qu’il a enregistrée avec le guitariste Jared Scharff de la célèbre émission Saturday Night Live et sa collaboration avec Rosa Laricchiuta (Lovers’ Lane). La sélection comprend aussi des musiciens de l’international.

«Je suis passionné par la musique, mais je suis probablement même plus passionné par les animaux. Je travaillais pour la SPA des années passées. Quand Jane Goodall et David Suzuki ont dit oui, ç’a été une grande joie. Pour moi, ce sont des personnes qui m’ont inspiré.»

Michel Goguen ne s’est pas vraiment donné d’objectif financier. S’il atteint 5000$, ce sera mission accomplie. Il a tenu à maintenir le processus assez simple afin d’encourager les gens à donner. Les personnes intéressées au projet peuvent visiter la page web de Michel Goguen (Open Strum). Une dizaine d’entreprises ont également accepté d’offrir des prix à la fin du projet.