Festival acadien de Caraquet: Lisa LeBlanc, les Hôtesses d’Hilaire et Katherine Levac seront de l’édition 2018

Le Festival acadien de Caraquet a dévoilé les grandes lignes de sa programmation pour 2018. Parmi les nouveautés, la nouvelle Passe-Chapiteau qui permet d’avoir accès à 14 spectacles présentés sous le grand chapiteau du 10 au 15 août au coût de 45$.

Le bracelet, transférable d’une personne à une autre, permettra de voir un nombre d’artistes, dont Lisa LeBlanc, les Hôtesses d’Hilaire, Thomé Young, Maggie Savoie, Jacobus, Lady Beats, La Virée, les Gars du Nord, Shaun Ferguson, Cédric Vieno, Jambinai, The Backyard Devils, Bois-Joli ainsi que la formation néo-écossaise, Comté de Clare.

D’autres têtes d’affiche seront de passage à Caraquet en août y compris l’humoriste franco-ontarienne Katherine Levac et le calleur de veillés de danse traditionnelle, Jean-François Berthiaume

Le spectacle Ode à L’Acadie – Les Retrouvailles sera également présentés de nouveau au Carrefour de la mer. C’est d’ailleurs au Carrefour de la mer où se déroulera la vaste majorité des activités du 3 au 6 août.

D’autres incontournables seront aussi de retour dont la bénédiction des bateaux et la Place du Festival. En plus d’y retrouver une scène extérieure, de l’animation continue pour tous les âges, des kiosques, des « food trucks », des bars et le Chapiteau, la Place du Festival, plusieurs activités seront proposées aux enfants grâce à une collaboration avec Espace Croissance.

La programmation complète est disponible en ligne.