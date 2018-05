John Mellencamp en concert à Moncton

Décidément l’administration du nouveau complexe au centre-ville de Moncton ne chôme pas. Un troisième concert majeur est annoncé au centre qui doit ouvrir ses portes officiellement en septembre.

Après Keith Urban et le groupe Chicago, Evenko annonce que la grande vedette du rock, John Mellencamp, montera sur la scène du centre-ville le 26 septembre.

Les billets seront en vente dès vendredi.

La carrière musicale de John Mellencamp s’étend sur plus de 35 ans, l’ayant vu effectuer une transition entre vedette de la pop et l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus hautement respectés de sa génération. Mellencamp est incroyablement acclamé.

Intronisé au Temple de la renommée du Rock and roll, Mellencamp sera aussi immortalisé au Songwriters Hall of Fame le 14 juin.

Le musicien a connu un grand succès en 1982 avec Hurts So Good et Jack and Diane.

Son arrêt à Moncton s’inscrit dans la tournée Sad Clowns & Hillbillies.

Les billets seront en vente en ligne sur evenko.ca et ticketmaster.ca. Le prix varie de 70,45$ à 119,15$, incluant les taxes et frais de service.

Le rockeur américain sera en spectacle à Saint-Jean le 27 septembre et le 29 à Halifax.