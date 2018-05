Les finalistes aux Prix France-Acadie sont connus

Trois ouvrages liés à l’histoire acadienne sont en lice pour le Prix France-Acadie.

Le jury s’est réuni récemment afin de déterminer les finalistes au Prix France-Acadie 2018 dans la section sciences humaines. Trois ouvrages ont été retenus, dont deux essais parus aux Éditions de la Grande Marée. L’essai historique À la découverte de l’île de Caraquet de Clarence LeBreton et Fidèle Thériault qui raconte l’histoire de ce joyau de la baie des Chaleurs, ainsi que Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray d’André-Carl Vachon figurent sur cette courte liste. Dans cet ouvrage, l’auteur fait revivre une page d’histoire importante sur la déportation et l’installation des Acadiens au Québec.

Histoire du Village historique acadien du Nouveau-Brunswick de Philippe Basque, publié aux Éditions de la Francophonie, figure aussi parmi les finalistes à ce prix international. Dans ce livre, l’auteur présente la conception et les débuts du Village historique acadien.

Le jury se rencontrera à nouveau à la mi-septembre pour choisir le lauréat. Le prix sera remis à la fin du mois de novembre 2018. Le Prix France-Acadie est une initiative de l’association française Amitiés France-Acadie créée en 1976. L’Association a pour mission de développer des relations culturelles et amicales entre les Acadiens et les Français et de renforcer les liens entre l’Acadie et la communauté francophone mondiale.