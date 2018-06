Une programmation haute en couleurs au festival Blues d’la Baie

Nanette Workman, Martin Deschamps, Breen LeBœuf, Steve Hill et Dawn Tyler Watson, sont quelques-uns des artistes qui seront du festival Blues d’la Baie à Petit-Rocher.

Le comité organisateur a dévoilé la programmation complète de l’événement qui se tiendra du 26 au 29 juillet.

« Le festival continue de grossir et de plus en plus on a de l’intérêt. Cette troisième édition alliera des talents d’ici et d’ailleurs pour présenter le blues dans tous ses styles aux mélomanes avec une gamme d’artistes sans précédent! », a déclaré Mireille Roy, du comité organisateur.

Steve Hill et Dawn Tyler Watson et ses musiciens seront les têtes d’affiche des spectacles sous le chapiteau, situé en arrière de l’école Le Tournesol, le vendredi 27 juillet.

La chanteuse-compositrice Dawn Tyler Watson s’est taillé une place au sein de l’élite canadienne du blues. En plus de sa récente victoire lors du 33e International Blues Challenge à Memphis, Mme Watson est également récipiendaire de trois Maple Blues Awards canadiens et de neuf prix Lys Blues du Québec.

Le chanteur et guitariste Steve Hill trône désormais au sommet de la scène blues rock canadien.

Le lendemain, le groupe local John Boulay Blues Quartet entamera la première partie de la soirée. Il sera suivi par deux pionniers du Rock ‘N’ Roll québécois, Breen LeBœuf et Martin Deschamps qui uniront leur voix. Ces derniers partageront la scène avec Nanette Workman, qui a travaillé avec les Rolling Stones, et plusieurs autres figures du rock.

Elle compte une vingtaine d’albums à son actif et de nombreux succès aux palmarès.

Après le succès de la dernière, le comité du festival récidive avec le spectacle à l’Église St-Polycarpe, qui mettra en vedette Jireh Gospel Choir et leurs musiciens directement de Montréal, le dimanche 29 juillet à compter de 15h.

Un camp pour les jeunes

Pour la première fois, un camp à l’intention des jeunes aura lieu une semaine avant le festival.

«Ces jeunes présenteront leur spectacle dans le cadre des célébrations de clôture du festival, le dimanche 29 juillet. Le public pourra découvrir le talent de nos jeunes », de mentionner Mme Roy.

La formule de représentations gratuites devant les commerces sera également de retour. Mme Roy encourage les commerçants de Petit-Rocher de présenter un artiste devant leur commerce durant la journée.

«Nous espérons aussi que le festival devienne un coup de pouce pour les commerçants de la région, en attirant des touristes et gens des régions voisines et en faisant rayonner Petit-Rocher dans une ambiance festive de blues.»

Les billets sont en vente au Dépanneur D.R. de Petit-Rocher, à l’Épicerie Frenette de Beresford, l’Auberge et Bistro d’Anjou, Librairie Pélagie, Exit Vanier et en ligne à www.eventbrite.ca.