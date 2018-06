Le Théâtre Capitol lance sa programmation du 25e anniversaire

Avec une programmation bonifiée, le Théâtre Capitol aura des airs de fête pour sa nouvelle saison qui souligne son 25e anniversaire. Les humoristes Louis-José Houde, Mariana Mazza, les chanteurs Jean-Pierre Ferland, Caroline Savoie, Gregory Charles et le groupe Les Hôtesses d’Hilaire figurent parmi les artistes qui monteront sur cette scène du centre-ville de Moncton.

Les dirigeants du Théâtre Capitol ont dévoilé, mardi, une bonne partie de la programmation de la saison 2018-2019. Une trentaine d’artistes de diverses disciplines se produiront dans la grande salle d’environ 800 places. Des humoristes, des chanteurs, des musiciens, des troupes de danse, de cirque, des spectacles de variétés et pour la famille composeront le menu de cette 25e saison. La directrice générale Kim Rayworth parle d’une programmation pour tous les goûts.

«C’est vraiment bonifié. On prévoit dépenser beaucoup plus d’argent pour les cachets des artistes cette année et nous poursuivons certaines initiatives afin de continuer d’accroître notre public», a déclaré Mme Rayworth.

Pour la prochaine saison, le budget pour les artistes s’élèvera à 260 000$, ce qui dépasse largement les sommes des années passées. La directrice souligne que le Théâtre Capitol a fait un virage au cours des trois ou quatre dernières années afin de composer avec l’offre de spectacles grandissante dans la région. Un virage qui semble avoir fonctionné puisqu’en quatre ans, l’assistance à leurs spectacles a plus que doublé. Ils ont réussi à attirer 7000 nouveaux clients sur environ 50 000.

«Avec la programmation qu’on annonce, on veut encore en mettre plein la vue et faire découvrir des artistes en tournée.»

Grand chouchou du public de Moncton, Louis-José Houde, donnera le coup d’envoi à la nouvelle saison, les 7 et 8 septembre. Il présentera son spectacle Préfère novembre qui sera filmé pour une diffusion ultérieure.

«Chaque fois, c’est salle comble. Il aime beaucoup venir à Moncton et il aime la foule. Il a eu de très belles expériences par le passé. Le public est très reconnaissant et apprécie beaucoup son humour et son spectacle.»

En danse, la compagnie new-yorkaise Ailey II viendra présenter son spectacle The Next Generation of Dance. Le public pourra aussi revoir Casse-Noisette.

Près de la moitié des spectacles de la nouvelle saison sont en français. Au moins le tiers des artistes de la programmation provient des Maritimes. Parmi eux, mentionnons David Myles, Circus Stella, Caroline Savoie, Les Hôtesses d’Hilaire, les Jeunes Chanteurs d’Acadie, Les Muses, les frères Bélivo et Roland Gauvin, Vishten et l’Atelier d’opéra.

Afin de réduire les barrières financières, la direction du Capitol revient avec son concept Vous décidez du prix pour quatre spectacles de sa nouvelle saison: Circus Stella, A Christmas Time with the Ennis Sisters, Kobo Town (lauréat du prix Juno de l’album Musique du Monde) et la production à saveur country Nashville Hurricane.

L’ancien chanteur des Barenaked Ladies, Steven Page, et l’orchestre symphonique du Nouveau-Brunswick, dirigé par Andy Creeggan (aussi anciennement du même groupe) se produiront au Capitol. L’illusionniste américain Justin Flom devrait également en mettre plein la vue.

La série de spectacles Scène NB à la Salle Empress sera de retour. Les noms des artistes seront dévoilés bientôt. L’équipe du Théâtre Capitol produira une quatrième comédie musicale en 2019, mais la sélection n’a pas encore été arrêtée. Elle sera annoncée plus tard, de même que d’autres spectacles. Kim Rayworth a ajouté qu’un événement sera organisé pour souligner le 25e anniversaire du Capitol cet automne. Les billets pour tous les spectacles sont maintenant en vente exclusivement aux membres. La vente pour le grand public débutera le lundi 18 juin à 9h.