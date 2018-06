Le mini-métrage acadien Otage sélectionné dans deux autres festivals

Dans les p’tits pots, les meilleurs onguents? En tout cas, dans Otage de David Losier, il y a assurément des ingrédients gagnants, puisque le mini-métrage acadien vient d’être sélectionné dans les programmations officielles de deux autres festivals, en France et au Portugal.

Route surprenante et pour ainsi dire ensoleillée pour Otage, qui met en vedette les comédiens Éric Butler, Florence Brunet et Marc-André Robichaud. En mars, le mini-métrage d’à peine une minute s’était hissé parmi les 10 finalistes du Gala du Mobile Film Festival à Paris et avait permis à son réalisateur ainsi qu’à sa comédienne de participer sur place à la cérémonie.

Le même mois, Otage figurait dans les finalistes du mois du festival roumain Right to the Point.

L’équipe du mini-métrage dont fait également partie Hugo Saint-Laurent ajoutent cette fois-ci le Super 9 Mobile Film Fest du Portugal, actif depuis 2014, ainsi qu’au 20e Très Court International Film Festival en France, qui aura lieu du 1er au 10 juin. Fait inusité concernant ce dernier festival: Otage est en nomination dans la catégorie Parole de femmes. Inusité, mais juste, puisque le dénouement de l’intrigue entourant cette prise d’otage pour le moins insolite incombe au personnage féminin incarné par Florence Brunet.

D’autres Canadiens font également partie des nominations officielles des deux festivals, alors qu’Otage représentait le pays seul au Mobile Film Festival de mars dernier.

David Losier a fait l’annonce de ces deux nouvelles sélections jeudi en début d’après-midi sur sa page Facebook. Il nous a été impossible de joindre le réalisateur.

À la fin janvier, le comédien Éric Butler avait toutefois donné quelques détails sur les circonstances entourant le tournage du film – en décembre 2017.

«Il faisait un froid de canard! C’était juste avant les premières neiges et me voilà en train de jouer un preneur d’otage dehors, en camisole! On s’entend que, comme tout a été fait à la bonne franquette, notre jeu à tous les trois en tant que comédiens est vraiment ‘‘de base’’. En fait, il n’y a aucune recherche dans nos personnages!», avait relaté l’acteur et homme de théâtre.