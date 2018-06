Belle et Bum célébrera l’Acadie et le Québec au Festival d’été de Québec

L’Acadie et le Québec seront à l’honneur dans le cadre du spectacle Belle et Bum célèbre l’Acadie et le Québec, qui sera présenté dans le cadre du Festival d’été de Québec le 9 juillet, à 20h (heure locale), au Parc de la Francophonie.

Du côté acadien, nous retrouverons Zachary Richard, Radio Radio, Les Hay Babies, Jean-François Breau et Menoncle Jason. Les Québécois Fred Fortin, Émile Bilodeau et Guylaine Tanguay complèteront la distribution de cet événement présenté par le Centre de la francophonie des Amériques, en collaboration avec le Congrès mondial acadien 2019.

Le Centre souhaite de par cette collaboration mettre en lumière la richesse culturelle des talents québécois et acadiens. Ces derniers partageront la scène Loto-Québec du Parc de la Francophonie pour offrir un spectacle festif. La collaboration avec le Congrès mondial acadien pour ce spectacle s’inscrit également dans le cadre du prochain Congrès mondial acadien (CMA) qui se tiendra du 10 au 24 août 2019 à l’Île-du-Prince-Édouard et au Sud-Est du Nouveau‑Brunswick.

Belle et Bum célèbre l’Acadie et le Québec fait également suite au succès du spectacle soulignant les 50 ans du Festival et les 15 ans de Belle et Bum présenté en 2017. La populaire émission de Télé-Québec animée par Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne revient donc au Festival d’été de Québec pour une deuxième année.

Notons par ailleurs que Québec accueille cet été le Parlement francophone des jeunes des Amériques (PFJA), un événement qui coïncide avec le festival d’été. Il s’agit d’une rencontre d’envergure internationale axée sur la formation citoyenne qui réunira à Québec du 8 au 15 juillet des leaders francophones engagés provenant de 20 pays des Amériques. Les participants au PFJA auront l’occasion de se joindre aux festivaliers pour célébrer cette francophonie des Amériques plurielle.

Le spectacle sera diffusé à la télé en mars 2019.