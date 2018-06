Jeux de l’Acadie: une cérémonie d’ouverture aux allures de fête multiculturelle

La 39e finale des Jeux de l’Acadie prend son envol aujourd’hui à Miramichi, mais la cérémonie d’ouverture officielle aura lieu jeudi. Une cérémonie toute en musique et en énergie, au dire du directeur artistique de la soirée, Christian Kit Goguen, qui promet un spectacle haut en couleur et célébrant la diversité culturelle de la région.

À minuit moins une du début de la célébration d’ouverture des Jeux de l’Acadie, Christian Kit Goguen affiche – il le dit lui-même – un calme olympien. Les préparatifs vont bon train, assure l’auteur-compositeur-interprète acadien et les dernières répétitions auront au cours des prochaines heures afin que tout soit à point pour le grand soir.

«Il va ya avoir de la musique et des éléments assez flyés. Évidemment, une bonne partie de la magie qui va de matérialiser jeudi soir va jaillir en grande partie des nombreux jeunes qui participeront aux différentes épreuves. Je me suis donné pour mandat de nourrir cette énergie-là et que les jeunes et le public ne soient pas que spectateurs, mais fassent partie intégrante du spectacle», souligne Christian Kit Goguen.

Pour monter la prestation scénique, le chanteur et directeur artistique s’amuse avec une pâte à modeler riche en textures et en couleurs, gracieuseté des quatre cultures – mi’kmaque, acadienne, irlandaise et écossaise – qui cohabitent depuis toujours à Miramichi. L’occasion sera alors belle de leur rendre hommage et de les célébrer comme il se doit.

«Nous aurons plusieurs artistes qui vont représenter les différentes cultures de Miramichi. Je représenterai moi-même l’Acadie sur scène et il y aura des troupes de danse écossaises et irlandaises ainsi que des segments dédiés à la culture mi’kmaque, avec la présence du musicien autochtone de renom George Paul. Le but est de transmettre des émotions tout en soulignant la grandeur de la culture de Miramichi», soutient Christian Kit Goguen.

Les arts visuels auront également une présence prépondérante durant les Jeux, puisqu’une oeuvre sera réalisée in situ par différents artistes.

Le spectacle d’ouverture des 39e Jeux de l’Acadie aura lieu jeudi, à 19h30, au Centre Civic de Miramichi.

La célèbre folk-trasheuse de Rosaireville, Lisa LeBlanc, prendra quant à elle part à la cérémonie de clôture des Jeux, le 1er juillet, jour de la fête du Canada, à 14h30, au même endroit.