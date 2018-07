La légendaire Sass Jordan en spectacle à Néguac en août

La légendaire rockeuse canadienne Sass Jordan se produira en spectacle le 25 août au Sportplex de Neguac, dans le cadre du Festival Musique Neguac.

Les portes de l’aréna ouvriront à 19h30 pour accueillir l’artiste qui montera sur les planches en compagnie des groupes non moins légendaires Headpins ainsi que George and the Vibrations.

Sass Jordan est notamment reconnue pour son duo Trust in Me avec Joe Cocker en 1992, pour la bande sonore de Bodyguard, qui s’est vendue à 27 millions d’exemplaires à travers le monde.

Elle est également renommée pour ses succès tels que Make You a Believer, I Want to Believe, You Don’t Have to Remind Me et Goin’ Back Again.

Elle également réaliser des performances avec d’autres artistes de renom tels les Rolling Stones, AC/DC, Aerosmith, Cheap Trick, Van Halen, Alice Cooper et Carlos Santana.

Les billets sont en vente à Neguac (Irving Circle K, Proprio Shell), à Tracadie (Dépanneur C.M.), à Bathurst (Dépanneur Sermax) et à Miramichi (Mill Cove Coffee).

Il est également possible de se les procurer par carte de crédit en composant le 395-6892.