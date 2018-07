Des jeunes artistes bourrés de talent sur la plage de Beresford

Les talents d’artistes de la relève de la région Chaleur sont mis en lumière cet été au parc de la plage de Beresford dans le cadre du Jam jeunesse. L’activité, présentée chaque vendredi, est organisée par la Municipalité en collaboration avec les jeunes.

Janie Boudreau, coordonnatrice de la saison estivale à la Ville de Beresford mentionne que c’est la première fois que de telles soirées sont organisées.

«Les jeunes demandent tout le temps d’organiser des activités pour eux, et cet été, on a décidé d’avoir des soirées Jam jeunesse. Ces soirées de jam leur permettent de se réunir et de démontrer leur talent. C’est intéressant aussi d’avoir de la musique sur la plage le vendredi soir pour attirer plus de jeunes.»

Pour cette deuxième soirée Jam jeunesse, plusieurs jeunes de la région se sont produits sur scène au grand plaisir des spectateurs.

Durant deux heures, les jeunes de 15 à 20 ans se sont relayés sur la scène présentant différents genres de musique.

Âgée d’une vingtaine d’années, Noémie Godin, d’Allardville a séduit le public avec sa voix et sa guitare. Elle confie que des soirées de ce genre sont une aubaine pour les créateurs de la relève.

«On a besoin de donner plus d’opportunités aux jeunes artistes de la région. C’est important d’avoir ce genre de visibilité pour non seulement se faire connaître, mais aussi avoir de l’expérience de jouer en public. J’ai vraiment aimé cette première expérience à Beresford.»

Brenden Haché, de Beresford, a participé à deux soirées Jam jeunesse.

«C’est important pour les jeunes d’avoir une telle place pour jouer de la musique. En plus de jouer de la guitare, j’interprète plusieurs chansons. Au cours des deux premières soirées, on a eu plus d’une dizaine de jeunes. On encourage tous les jeunes à venir exprimer leur talent. Ils ont juste besoin de venir avec leur instrument de musique.»

Une soirée appréciée par le public

De plus en plus de spectateurs se rendent à la plage, le vendredi soir pour assister à ces soirées de Jam jeunesse. Michel Boudreau, de Robertville, souligne que c’est plaisant de voir les jeunes se produire sur scène. Selon lui, il est important de continuer à leur encourager pour exceller dans ce qu’ils aiment.

«Ces soirées donnent plus de vie à la plage surtout qu’il fait beau ce soir.»