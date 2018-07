Joseph Edgar reprend des forces

Après avoir vécu des mois difficiles sur le plan de la santé l’obligeant à annuler plein de spectacles et à mettre un frein à sa carrière musicale, Joseph Edgar peut enfin respirer.

L’auteur de la chanson Espionne russe pourra reprendre ses activités à compter du 10 août. D’ici là, ses concerts sont annulés, dont une tournée européenne. Il devait présenter un spectacle, entre autres, aux Francofolies de Spa en Belgique, du 19 au 22 juillet.

Dans une lettre publiée sur ses pages Facebook et Instagram, l’auteur-compositeur-interprète originaire de Moncton indique qu’il commence à se sentir mieux après trois mois de maladie.

En avril dernier, il a commencé à ressentir une fatigue extrême et une fièvre qui a persisté pendant plusieurs semaines avec quelques moments de répit. Après d’innombrables tests à Montréal et Moncton et maintes théories, les médecins n’ont pas réussi à identifier son problème.

Tout au long de ce périple, il explique qu’il a dû annuler des spectacles. Même quand il montait sur scène, il ne se sentait pas bien. Récemment, les glandes de son cou se sont infectées et il a dû subir une opération d’urgence. Depuis quelques jours, il se remet de cette chirurgie.

«Après trois mois de maladie et une chirurgie comme ça, la récupération est considérable, et faut prendre le temps qu’il faut afin d’éviter toutes complications. Sauter partout sur une scène et chanter à tue-tête ne fait clairement pas partie des trucs à faire. Sur ce, je dois interrompre toutes mes activités jusqu’au 10 août. Belgique, La Baie, Alma et tous les autres annulés, avant, merci pour votre compréhension. On se reprendra. Promis», a-t-il écrit sur ses pages Facebook et Instagram.

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est qu’on lui a confirmé que la biopsie n’indique aucune trace de cancer. On pourra donc le revoir bientôt sur scène.