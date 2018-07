Les préliminaires de Xavier Lord-Giroux présentée dans la langue de Shakespeare

La pièce Les préliminaires (Foreplay) de Xavier Lord-Giroux suscite de l’intérêt dans le milieu théâtral anglophone. Le Festival NotaBle Acts de Fredericton a retenu l’adaptation anglaise du texte du dramaturge acadien dans sa sélection officielle.

Xavier Lord-Giroux, qui demeure à Fredericton, a présenté une première mise en lecture de ce texte en novembre au Centre communautaire Sainte-Anne, dans le cadre d’une résidence de création. Par la suite, le texte a été mis en lecture au théâtre l’Escaouette et au Centre culturel Aberdeen à Moncton. Cette pièce écrite à partir de nombreux témoignages de gens dans la vingtaine sur leurs situations amoureuses aborde les thèmes de la sexualité et le sentiment d’isolement que peut vivre un francophone dans la capitale provinciale. Xavier Lord-Giroux, qui signe aussi la version anglaise, est ravi de présenter cette œuvre dans un festival de théâtre qui met de l’avant la dramaturgie néo-brunswickoise. Il souligne qu’il y a toute une effervescence culturelle du côté anglophone à Fredericton qui n’est pas très bien connue ailleurs dans la province.

«Je trouve ça formidable parce qu’on travaille beaucoup séparément dans la province, du côté anglais et du côté français. C’est toujours important que le français soit prédominant dans notre pratique, mais en même temps, ce n’est pas inintéressant ce qui se passe du côté anglophone. Je tenais à créer un pont avec la communauté anglophone et à sensibiliser le public à cette réalité», a-t-il affirmé.

Sa pièce sera présentée dans une mise en lecture dirigée par Allie Ingalls; une femme de théâtre néo-brunswickoise établie maintenant au Royaume-Uni.

«Xavier et moi partageons un enthousiasme similaire autour de ce projet, car il donne une voix et une place aux réalités des gens de notre génération», a partagé Mme Ingalls par voie de communiqué.

Le festival se décline en plusieurs volets et formats, avec notamment une production principale, de courtes pièces, du théâtre de rue et des mises en lecture. Xavier Lord-Giroux a envoyé son texte au comité de sélection qui l’a retenu. Il est rare qu’une pièce francophone soit traduite et présentée au Festival NotaBle Acts, note la metteure en scène.

Le dramaturge estime que cette oeuvre vient peut-être combler un manque. Il a voulu écrire sur les gens du Nouveau-Brunswick en recueillant des témoignages.

«Ce sont des histoires de gens du Nouveau-Brunswick que j’ai recueillis pour les transposer en pièce de théâtre. J’ai voulu donner une langue plus locale aux personnages, donc il faut croire que ça fonctionne parce que les gens s’y reconnaissent beaucoup.»

Xavier Lord-Giroux a réussi à rassembler des fonds pour mettre en scène cette pièce en français dans une production complète à l’automne et à l’hiver. Elle sera présentée à Dieppe et à Fredericton. Le Centre communautaire Sainte-Anne l’a d’ailleurs réinvité pour une résidence de création.

«J’ai reçu aussi une bourse de la Fondation pour l’avancement du théâtre francophone et je suis en attente de réponses d’autres bailleurs de fonds.»

La version anglaise de la pièce Les préliminaires (Foreplay) est présentée ce dimanche 29 juillet à 19h30, au Picaroon’s Round House à Fredericton. Le Festival NotaBle Acts se déroule du 25 juillet au 4 août.