Ghostface Killah sur scène à l’invitation d’un producteur de cannabis

Un membre d’un des groupes les plus influents de l’histoire du rap fera un arrêt à Moncton pour offrir un spectacle gratuit. Ghostface Killah, du groupe Wu-Tang Clan, montera sur la scène du Tide & Boar à l’invitation d’un producteur de cannabis.

Aurora, un producteur et détaillant canadien de cannabis médicinal, propose une série de spectacles gratuits à travers le Canada. Des grands de la musique actuelle, comme Post Malone, City in Color, Kings of Leon et plusieurs autres, participent à cette tournée promotionnelle.

Le rappeur a d’abord goûté au succès avec le Wu-Tang Clan et l’album 36 Chambers. Il a ensuite lancé son premier album en 1996, Ironman.

Ghostface Killah cumule depuis les opus, dont son dernier The Brown Tape. L’artiste a été encensé par les critiques et plusieurs médias spécialisés le placent parmi les meilleurs rappeurs de tous les temps.

Il s’arrêtera le 10 août à Moncton. Les billets sont gratuits, mais les quantités sont limitées. Les gens qui veulent assister au spectacle doivent s’abonner à l’infolettre d’Aurora.