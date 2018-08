Rogersville en vedette sur CBC le 2 octobre

L’émission Still Standing mettant en vedette le village de Rogersville sera diffusée le mardi 2 octobre à 20h.

Cette année, la série de CBC animée par l’humoriste terre-neuvien Jonny Harris braquera les projecteurs sur 13 communautés canadiennes qui font face à l’adversité, mais qui persévèrent grâce à la détermination des citoyens. L’émission en est à sa quatrième saison.

L’équipe de tournage s’était rendue dans la communauté au nord de Kent en septembre 2017 afin de rencontrer les gens locaux et capturer des images pour l’émission.

Les producteurs de Still Standing s’étaient intéressés à Rogersville en raison de son histoire reliée aux choux de Bruxelles. La culture du légume était un élément important de l’économie de la région jusqu’à ce que la plus grande entreprise de l’industrie quitte la région, dans les années 1970.

Dans les dernières années, une nouvelle génération de fermiers s’est installée dans la région et a mis l’épaule à la roue pour la reconstruction de la communauté dans l’ère moderne.

«L’approche fraîche de la prochaine génération de fermiers semble offrir une belle piste vers l’avenir», avait affirmé la réalisatrice Shayla Howell lors d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle, l’an dernier.

Rogersville est l’une des deux communautés du Nouveau-Brunswick en vedette dans la quatrième saison de Still Standing. L’autre est New Denmark, un petit village d’un peu moins de 1500 habitants situé entre Grand-Sault et Plaster Rock.