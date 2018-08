La légendaire chanteuse Aretha Franklin est décédée chez elle jeudi à Détroit, a annoncé son agent publicitaire.

Gwendolyn Quinn a indiqué par voie de communiqué que la «reine du soul» a succombé à une forme avancée du cancer du pancréas à 9 h 50, heure locale.

Elle était âgée de 76 ans.

Les proches de Mme Franklin ont dit qu’il s’agit d’une des périodes «les plus sombres» de leur vie et qu’ils peinent «à trouver les mots pour exprimer la douleur qui habite notre coeur. Nous avons perdu la matriarche et la pierre d’assise de notre famille».

Mme Franklin s’était fait connaître avec des chansons comme «Think», «I Say a Little Prayer» et surtout «Respect».