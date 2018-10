Travis Cormier rêve d’une tournée internationale

Avec son premier album, Travis Cormier insuffle un vent de fraîcheur au rock classique en proposant ses propres compositions dans lesquelles l’amour occupe une grande place. Très attendu, son disque Dollars & Hearts sortira le 2 novembre au Canada et ailleurs dans le monde.

Deux années après son passage remarqué à La Voix IV, Travis Cormier est sur le point de faire paraître son premier album au titre évocateur Dollars & Hearts. Le jeune rockeur acadien estime que l’amour et l’argent sont des thèmes universels tout à fait appropriés dans le monde actuel. Le vidéoclip du premier extrait à saveur country raconte l’histoire d’un musicien qui tente de poursuivre son rêve tout en essayant de trouver un équilibre entre sa vie amoureuse, sa carrière et une vie de famille.

«Il y a beaucoup de sens dans cette chanson-là. Ça me représente beaucoup parce que je suis mon rêve, mais aussi j’essaie d’équilibrer tout ça avec ma blonde, ma famille et mes amis. Je pense que je réussis assez bien, mais c’est vrai qu’il y a beaucoup de sacrifices à faire et ce n’est pas toujours facile», a exprimé le chanteur en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

L’artiste qui rêve de faire connaître sa musique à travers le monde a signé avec Universal Music Canada pour la distribution de son disque. Son album qui sort au Canada et mondialement aurait déjà reçu des éloges de Bryan Adams. Ses musiciens ont d’ailleurs collaboré à l’enregistrement à Vancouver.

«Il y a déjà eu des précommandes venant d’autres pays. C’est vraiment cool parce que je ne m’attendais pas à ça. Je ne me mets pas de limites. Le but pour moi est de jouer le plus de spectacles possible et si c’est partout dans le monde, ce sera un rêve accompli. Je rêve de partir sur une tournée mondiale depuis que je suis enfant.»

Celui qui a côtoyé quelques étoiles de la scène musicale internationale a réalisé ce disque avec une légende de la musique Bob Rock.

«C’est beau de voir quelqu’un qui a accompli autant de choses avoir encore la passion qu’il avait au début puis il le fait vraiment pour les bonnes raisons parce qu’il aime ça. Il est tellement fin, tellement cool. Quand je suis arrivé là, j’étais un peu intimidé, mais ils m’ont fait sentir comme chez nous, comme si je faisais partie de la famille. Ça m’a comme rappelé pourquoi je fais ce que je fais.»

L’album comprend 10 chansons qui abordent différentes facettes de l’amour, en s’inspirant de ses propres expériences. Que ce soit dans un festival, seul chez lui, sur la route, dans sa loge ou encore en studio, les inspirations surgissent à différents moments. Les idées de chanson peuvent lui trotter longtemps dans la tête avant de se retrouver sur papier. Une fois qu’il a la mélodie et le texte, il aime bien aller en studio avec d’autres musiciens pour avoir une nouvelle perspective à ses compositions. Il a terminé une de ses chansons avec l’ancien guitariste du groupe Bon Jovi, Richie Sambora (producteur, parolier et compositeur).

Un baume pour les moments difficiles

Derrière chaque chanson, il y a une histoire. Dédié à son grand-père, All for you vise à apporter un peu de réconfort aux gens qui traversent des moments difficiles dans la vie.

«Quand je suis déménagé à Los Angeles, mon grand-père est décédé pendant que j’habitais là-bas. J’étais très près de lui. C’était un peu comme mon meilleur ami et c’est lui qui m’a encouragé à suivre mon rêve et à déménager à Los Angeles. Pour passer à travers ces moments difficiles, j’écoutais beaucoup de musique et ça m’avait tellement aidé que je voulais vraiment écrire une chanson pour le monde qui passe à travers des moments difficiles», a-t-il confié.

L’album a été enregistré en direct où tous les musiciens jouent ensemble à la manière des groupes des années 1970 et 1980 afin de capter l’énergie qui se dégage en spectacle. Sans réinventer le rock classique, Travis Cormier apporte sa touche personnelle à ce style musical qui figure encore aujourd’hui parmi les genres les plus populaires. Il aime cette énergie quand il est sur scène et il a voulu la recréer sur le disque.

«J’ai beaucoup d’influences, mais ce que j’aime le plus jouer sur scène c’est le classique rock. C’est ce qui me fait sentir bien sur la scène», a partagé le chanteur, dont l’avenir est plutôt prometteur.

Son ancien coach et mentor à La Voix, Éric Lapointe qui l’a hébergé pendant deux années à Montréal, lui a fourni de précieux conseils tout au long du processus de création.

À quelques jours du lancement à Montréal, le musicien de Dieppe est très fébrile. «Je suis tellement fier du résultat. C’est quelque chose qui me représente et j’ai hâte de partir en tournée et jouer ces chansons-là devant le monde», a-t-il ajouté.

Travis Cormier lancera son album à la Salle Le Ministère à Montréal le 30 octobre. Celui qui est toujours représenté par les Productions J envisage aussi d’offrir un spectacle à Moncton au début de l’année 2019. La date sera annoncée ultérieurement.