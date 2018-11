Annabelle: chair de poule garantie

Pour les amateurs de sensation forte, l’auteure de polar Suzan Payne est de retour sur la scène littéraire avec son nouveau roman policier, Annabelle, qui marque le début d’une trilogie autour des secrets de famille.

Après avoir connu un bon départ avec son premier roman policier Crimes et Coma paru aux Éditions Tarma qui lui avait alors décerné le Prix du Polar des Martimes en 2014, Suzan Payne a décidé de reprendre ce récit afin de le revisiter et de l’améliorer. La maison d’édition de l’époque a fait faillite moins d’un an après la sortie de son livre. Son roman n’a donc pas bénéficié d’une large promotion et d’une distribution en bonne et due forme. Cette fois-ci, la romancière de Moncton publie aux Éditions Perce-Neige.

«Pour moi, publier chez Perce-Neige, c’est un peu comme gagner le gros lot. Ils ont une longue et bonne réputation. Tout de suite, il y a une crédibilité quand on est associé à ce nom-là. Pour moi, c’est une grande chance que ces gens-là me fassent confiance», a confié l’auteure en entrevue à quelques jours de la sortie du premier tome de sa trilogie.

Le récit d’Annabelle tourne autour d’un crime crapuleux. Un homme et une femme ont été sauvagement attaqués dans un appartement. La femme, Annabelle, se retrouve dans le coma entre la vie et la mort. Les enquêteurs Jérôme et Joëlle tenteront de dénouer l’intrigue et de trouver le coupable de ce crime ignoble.

«Ma prémisse de départ était de rendre le tueur plus fou que fou parce que je trouve qu’il y a une banalisation actuellement des crimes parce qu’on est tellement habitué d’entendre parler d’attaque, de viol et de tout ça. C’est pour ça que je voulais créer un malaise chez le lecteur», a indiqué l’auteure.

Qui de l’ex-mari, de l’ami, de l’amant a bien bu commettre cette horreur? Et si ce n’était pas celui qu’on pense. Au fil des pages, l’auteur fournit des indices en semant le doute dans la tête du lecteur. Parallèlement à cette affaire, on suit le parcours de Valérie qui vient de laisser son mari pour une histoire de trahison. Les deux femmes vivent dans la même ville, mais elles ne se connaissent pas. Au fil des pages, Valérie découvrira un secret de famille lourd de conséquences.

L’action se déroule dans une ville moyenne anonyme qui pourrait ressembler à Moncton. La romancière a choisi d’éviter les descriptions trop détaillées.

«La lecture est le seul endroit où notre imaginaire travaille. J’ai l’impression que l’expérience de lecture est mieux quand c’est notre imaginaire qui crée l’univers à moins que ce soit absolument nécessaire dans l’intrigue.»

Si les crimes sont violents, il reste qu’elle s’abstient de fournir une montagne de détails, laissant le soin au lecteur d’imaginer l’horreur. Cette lectrice passionnée de polar estime qu’arriver à tenir le suspense pendant quelques centaines de pages pose un grand défi. Il faut donner des indices tout en laissant planer le doute jusqu’à la toute fin. Certains lecteurs auront peut-être plus de facilité à dénouer l’impasse tandis que d’autres s’y retrouveront qu’en fin de lecture. L’auteure qui est aussi assistante-réalisatrice au Téléjournal Acadie à Radio-Canada est très minutieuse quand vient le temps du choix des mots et de la construction des phrases, afin de maintenir le rythme et rendre les bonnes émotions. Elle éprouve un grand plaisir à surprendre le lecteur. L’écriture est devenue en quelque sorte une thérapie pour Suzan Payne.

«Écrire, c’est prendre une pause de soi-même. On va ailleurs. On ne pense plus au lavage, à la facture d’électricité, au gazon qui pousse ou à la neige qui s’accumule dans la cour. Notre cerveau se branche sur une autre réalité et le reste n’existe plus. Quand j’arrête d’écrire et que je reviens dans la réalité, c’est comme si j’avais pris une semaine de vacances.»

Son roman Annabelle sort le 13 novembre. L’écriture des deux autres tomes est complétée. La suite d’Annabelle, Valérie, devrait sortir au printemps 2019, tandis que la conclusion de la trilogie qui s’intitulera Joëlle est prévue à l’automne 2019.

«Le premier tome, c’est le crime, le tome 2, c’est qui et le tome 3, c’est le pourquoi», a ajouté l’auteure.